logo_ukra

BTC/USD

80862

ETH/USD

2325.16

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лукашенко присоромив Путіна на параді в Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко присоромив Путіна на параді в Москві

Олександр Лукашенко заявив, що охочих відвідувати парад 9 травня у Москві стало значно менше.

10 травня 2026, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що міжнародний інтерес до параду 9 травня в Москві помітно знизився. Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Лукашенко заявив, що охочих приїжджати на урочистості в російську столицю стало значно менше.

Лукашенко присоромив Путіна на параді в Москві

Лукашенко і Путін. Фото: Associated Press

Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Москві прокоментував ситуацію зі зменшенням кількості світових лідерів на параді у Москві у 2026 році.

"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. А сьогодні час показав, хто є хто", — заявив Лукашенко.

Торік у заходах з нагоди російського Дня перемоги брали участь представники 27 країн, то цього року список гостей виявився значно коротшим. У Кремлі опублікували список лідерів, які підтвердили свою присутність. До Москви 9 травня прибули білоруський диктатор Олександр Лукашенко, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, а також верховний правитель Малайзії султана Ібрагім.

Згодом також стало відомо, що на парад в російську столицю прибули також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. Також Кремль запросив представників невизнаних або частково визнаних територій, зокрема Абхазії та Південної Осетії, а також політиків із Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін відмовляється приймати нову реальність. Який важливий нюанс показав парад 9 травня в Москві.

Також "Коментарі" писали, що Москві 9 травня цього року вперше після розпаду СРСР не відбувся святковий салют до Дня перемоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: http://kremlin.ru/events/president/news/79701
Теги:

Новини

Всі новини