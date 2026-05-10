Лукашенко присоромив Путіна на параді в Москві

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що міжнародний інтерес до параду 9 травня в Москві помітно знизився. Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Лукашенко заявив, що охочих приїжджати на урочистості в російську столицю стало значно менше.

Лукашенко і Путін. Фото: Associated Press

"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. А сьогодні час показав, хто є хто", — заявив Лукашенко.

Торік у заходах з нагоди російського Дня перемоги брали участь представники 27 країн, то цього року список гостей виявився значно коротшим. У Кремлі опублікували список лідерів, які підтвердили свою присутність. До Москви 9 травня прибули білоруський диктатор Олександр Лукашенко, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, а також верховний правитель Малайзії султана Ібрагім.

Згодом також стало відомо, що на парад в російську столицю прибули також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. Також Кремль запросив представників невизнаних або частково визнаних територій, зокрема Абхазії та Південної Осетії, а також політиків із Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини.

