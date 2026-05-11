«Будь-які агресивні дії стануть помилкою»: в РНБО прокоментували загрози з півночі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликав українців не піддаватися паніці через чергові маніпуляції в інформаційному просторі. За його словами, наразі немає жодних підстав вважати, що Білорусь готує військове вторгнення.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Посадовець наголосив, що самопроголошений лідер Олександр Лукашенко не робив заяв про наступ, а білоруська армія наразі не володіє необхідним ресурсом для подібних дій.

"Лукашенко НЕ готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію", — підкреслив Коваленко.

На думку керівника ЦПД, нинішня активність білоруської сторони — це лише спроба створити видимість загрози через інформаційні вкиди.

"Все, що робить білорусь зараз — імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями", — зазначив він.

Коваленко також попередив, що будь-яка спроба прямої агресії обернеться катастрофою для самого Мінська. Він запевнив, що ситуація перебуває під повним контролем української сторони, а Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

"По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої білорусі", — резюмував очільник Центру.

