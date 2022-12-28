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Маловато для наступления, - Дейнека о войске рашистов в Беларуси

В Госпогранслужбе Украины рассказали о количестве российских военных на территории Беларуси

сегодня, 22:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

На военных базах Беларуси находится сейчас около 10 200 российских армейцев , чего недостаточно для наступления на Украину . Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнека в эфире национального Телемарафона, пишут "Комментарии".

Маловато для наступления, - Дейнека о войске рашистов в Беларуси

На территории Беларуси маловато войск РФ для наступления

"Та группировка, которая есть у вооруженных сил Российской Федерации в Беларуси, это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства", — сказал он.

Дейнека подчеркнул, что Госпогранслужба и разведка мониторят ситуацию в Беларуси, в частности, благодаря "негласным помощникам", по данным которых "реальных возможностей" для наступления российских войск нет.

Несколько ранее британская военная разведка сообщала, что части российской танковой армии, ранее разбитой в Харьковской области, были переброшены в Беларусь для учений.

К слову, еще 26 февраля, через два дня после полномасштабного вторжения РФ, Дейнека написал письмо белорусскому "коллеге", в котором отметил, что колонны техники атаковали Украину не только с территории России, но и со стороны "страны, превратившейся в сателлита РФ ". Свое послание глава ГНСУ закончил словами: "Будьте вы прокляты, твари!"

Как писали "Комментарии", в Беларуси проводятся мероприятия по переводу из мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, очевидно, продолжает продолжаться на территории страны. К тому же на портале "Комментарии" говорилось, что ВСУ страны держат значительные силы и средства в районе белорусско-украинской границы и готовы к самым непредсказуемым сценариямЕсли Лукашенко рискнет напасть, если не выдержит путинского давления, то войска Республики Беларусь будут быстро разгромлены.



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