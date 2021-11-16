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Мигранты отказываются возвращаться домой, – Лукашенко

Лукашенко вспомнил и о недавнем предложении мюнхенских властей принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе

сегодня, 03:10
Автор:

Ольга Чародий
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Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить нелегальных мигрантов, застрявших у польско-белорусской границы, домой. Но есть проблема: беженцы этого не хотят. Об этом сообщает белорусское издание БелТА. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не скапливались на границе. Он даже заявил о готовности отправить беженцев, передумавших ехать в Евросоюз, обратно домой. 

Мигранты отказываются возвращаться домой, – Лукашенко

Мигранты - фото из открытых источников


"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и Белавиа, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упрямы: никто не хочет возвращаться”, – констатировал он. “Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей – пожалуйста, вернитесь домой. Но никто не хочет возвращаться”, – еще раз повторил непризнанный президент Беларуси.

Лукашенко вспомнил и о недавнем предложении мюнхенских властей принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. Александр Лукашенко обратил внимание, что две-три тысячи мигрантов – это не проблема Евросоюза. Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем Белавиа вывезти их в Мюнхен. Что это за проблема? Что это за предложение: Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем. Но мы их вывезем своими самолетами и направим в Мюнхен, если это нужно”, – сказал непризнанный президент Беларуси.

Напомним, участки границы между Польшей и белорусской республикой, куда все прибывают новые мигранты, сейчас находятся под возросшей охраной польского войска. Вместе с тем польские полицейские на собственной территории ищут нелегалов, которые смогли проникнуть сюда, преодолев все преграды.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-gotova-otpravit-bezhentsev-obratno-na-rodinu-no-oni-ne-hotjat-vozvraschatsja-domoj-469588-2021/
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