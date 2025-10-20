Минск внезапно заявил, что готов к диалогу с Киевом: какая причина

В Беларуси заявили о стремлении наладить диалог с Украиной для содействия урегулированию войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Беларуси БЕЛТА.

Флаги Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Председатель Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая длится уже более 3,5 лет.

Комментарии Тертеля появились после сообщений о том, что высокопоставленный белорусский дипломат на прошлой неделе проводил встречи с европейскими партнерами, пытаясь смягчить международную изоляцию Беларуси, которая является близким союзником президента России Владимира Путина.

По словам Тертеля, встречи с украинскими чиновниками являются критически важными "для достижения консенсуса в нынешней сложной ситуации". Он подчеркнул, что работа продолжается, но многое зависит от украинской стороны.

"Наш президент работает максимально, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", — добавил руководитель КГБ Беларуси.

Тертель отметил, что в Беларуси пытаются найти баланс интересов обеих сторон, и что "устранить эту ситуацию можно только путем тихих переговоров и компромисса".

Стоит напомнить, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил российским войска использовать территорию страны для начала части большой войны против Украины в 2022 году, но белорусские вооруженные силы не принимали прямого участия в конфликте. Лукашенко у власти с 1994 года и долгое время находился под санкциями Запада из-за нарушения прав человека и репрессий против протестующих после сомнительных выборов 2020 года.

В прошлом месяце белорусские СМИ цитировали Лукашенко, который заявил о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для содействия урегулированию войны и стабилизации региона.

