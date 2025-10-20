Мінськ раптово заявив, що готовий до діалогу з Києвом: яка причина

У Білорусі заявили про прагнення налагодити діалог з Україною для сприяння врегулюванню війни з Росією. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства Білорусі.

Прапори України та Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Голова Служби безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що його відомство намагається налагодити контакти з Україною з метою сприяння врегулюванню війни з Росією, яка триває вже понад 3,5 роки.

Коментарі Тертеля з'явилися після повідомлень про те, що високопосадовець білоруського дипломата минулого тижня проводив зустрічі з європейськими партнерами, намагаючись пом'якшити міжнародну ізоляцію Білорусі, яка є близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

За словами Тертеля, зустрічі з українськими чиновниками є критично важливими "для досягнення консенсусу у нинішній складній ситуації". Він наголосив, що робота триває, але багато залежить від української сторони.

"Наш президент працює максимально, щоб стабілізувати ситуацію у регіоні", — додав керівник КДБ Білорусі.

Тертель зазначив, що у Білорусі намагаються знайти баланс інтересів обох сторін, і що "усунути цю ситуацію можна лише шляхом тихих переговорів та компромісу".

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив російським військам використати територію країни для початку частини великої війни проти України у 2022 році, але білоруські збройні сили не брали прямої участі у конфлікті. Лукашенко при владі з 1994 року і тривалий час перебував під санкціями Заходу через порушення прав людини та репресії проти протестувальників після сумнівних виборів 2020 року.

Минулого місяця білоруські ЗМІ цитували Лукашенка, який заявив про готовність поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським для сприяння врегулюванню війни та стабілізації регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лукашенко зрозумів, що іншого виходу немає: чому різко активізував контакти з ЄС.



