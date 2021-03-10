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Минск высылает консула Польши

Польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси

сегодня, 01:19
Автор:

Ольга Чародий

МИД Беларуси приняло решение о высылке консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Об этом сообщает МИД Беларуси во вторник, 9 марта. Официальная причина столь резкого маневра — посещение дипломатом мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" Тимофеюк получил ноту протеста в ответ на посещение мероприятия.

Минск высылает консула Польши

МИД Беларуси (фото из открытых источников)

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны", — говорится в сообщении МИД.

История проклятых солдат связана с событиями 1946 г, когда в результате действий отряда польской армии погибли около 80 белорусов. В историографии Беларуси упомянутое подразделение получило название "проклятых солдат".

Напомним, в этом году Минск не будет принимать чемпионат мира по  хоккею из-за протестов  и беспорядков, которые проходят с прошлого года. Сначала отказались участвовать спонсоры  в чемпионате:  самые крупные компании  отказались один за  другим в финансировании чемпионата мира по  хоккею. Позже Международная федерация хоккея (IIHF) отказала в проведении. Как  говорится на официальном сайте IIHF, федерация  ответственная за всех участников, которые приедут на чемпионат,  а так как в стране неспокойно,  организация  не может отвечать за безопасность людей, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает. Таким образом,  было принято советующее  решение. Поэтому, после комплексной проверки, встречи с правительством Беларуси и независимой экспертной оценки, Совет федерации решил перенести чемпионат из Беларуси. "Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге", — сказал президент IIHF Рене Фезель.


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