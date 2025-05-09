Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие в Украине, а настоящий мир. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после парада Победы

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Что касается перемирия, я могу сказать его (Владимира Путина – ред.) словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", — сказал Лукашенко журналистам.

Белорусский диктатор заверил, что вопрос якобы не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны. Лукашенко добавил, как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит.

На вопрос, должен ли сейчас президент России согласиться на перемирие, Лукашенко заявил, что "президент Путин вообще никому ничего не должен".

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко считает парад в честь 80-й годовщины Победы во Второй Мировой войне, который прошел на Красной площади в Москве, лучшим из проводимых парадов, которые он видел. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", – поделился впечатлениями с журналистами Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

Также издание "Комментарии" сообщало – из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом все есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.



