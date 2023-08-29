На границе Украины и Беларуси раздались сильные взрывы: что случилось (ФОТО)

В ночь на вторник, 29 августа, на границе Украины и Беларуси якобы произошли взрывы, информации о пострадавших нет. Как передает портал "Комментарии", мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в Telegram сообщил, что, по сведениям СМИ, поддерживающих режим Лукашенко, на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно" (Ельский район Гомельской области) ночью 29 августа взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, взрыв на границе спровоцировал удар молнии. Сообщалось, что в результате детонации мин разрушено железнодорожное полотно, и повреждена опора моста.

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"В качестве доказательства прилагается фото, где видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной, на фото можно увидеть даже погранстолб РБ (Ред. – Республики Беларусь). Отметим, что фото сделано с территории РБ в сторону Украины", — говорится в сообщении.

Помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин уже прокомментировал такую информацию "Радыё Свабода — Беларусь". "Детонация мин на границе с Беларусью? У меня нет такой информации...", — заявил он.



Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после взрыва 23 августа в Тверской области самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным открестился от гарантий безопасности, которые сам давал ему, чтобы остановить июньский мятеж. Также Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер", которая после мятежа 23-24 июня разместилась в Беларуси, там и останется. Что показала ситуация с уничтожением Пригожина и всей руководящей команды "Вагнера"? Какова дальнейшая судьба данной ЧВК? О чем говорит реакция на это Лукашенко и Путина, который ранее прокомментировал катастрофу в стиле "Пригожин был сложным, но талантливым человеком"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



