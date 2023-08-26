Что будет с Вагнером после смерти Пригожина – о чем говорят заявления Путина и Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после взрыва 23 августа в Тверской области самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным открестился от гарантий безопасности, которые сам давал ему, чтобы остановить июньский мятеж. Также Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер", которая после мятежа 23-24 июня разместилась в Беларуси, там и останется. Что показала ситуация с уничтожением Пригожина и всей руководящей команды "Вагнера"? Какова дальнейшая судьба данной ЧВК? О чем говорит реакция на это Лукашенко и Путина, который ранее прокомментировал катастрофу в стиле "Пригожин был сложным, но талантливым человеком"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Лукашенко будет предпринимать усилия, чтобы сохранить у себя "ядро" вагнеровцев

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает следующим образом:

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"Уничтожение Пригожина было лишь вопросом времени. Думаю, он сам это понимал. Убийство не только Пригожина, но и всей вагнеровской верхушки – закономерное следствие политики Путина. Он неоднократно в интервью признавался, что не прощает предательства".

По словам эксперта, учитывая, что гибель всего руководства обезглавило пригожинский синдикат, сейчас начнется разграбления бизнес-империи Пригожина и ЧВК "Вагнер". Данная военная компания как наиболее эффективная боевая единица интересна российскому государству, считает Сергей Гармаш. Впрочем, продолжает он, интересна и Лукашенко, который наращивает милитаризацию. Для него вагнеровцы представляют ценность и с точки зрения обучения белорусской армии, и — как пугало для западных соседей (Польши, стран Балтии).

"При этом, поскольку юридически ЧВК "Вагнер" не существует, мы не знаем, кто заключал контракты с наемниками. Но подтверждено, что все они — контрактники. И получают зарплату за нахождение в ЧВК. Сомнительно, что у белорусского государства есть средства на содержание, как говорил Лукашенко, десяти тысяч вагнеровцев. Тем более, что и раньше Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не тратит денег на содержание данной группировки. Мол, просто предоставили им территорию и палатки", – напоминает эксперт.

Скорее всего, продолжает он, Лукашенко будет предпринимать усилия, чтобы сохранить у себя "ядро" вагнеровцев (используя их как инструкторов, а также для запугивания соседних государств-членов НАТО). Речь, предположительно, о количество до тысячи. Больше содержать Беларусь вряд ли сможет, отмечает Сергей Гармаш.

"Остальных наемников либо направят в Африку (где ЧВК российского Министерства обороны уже подменяет вагнеровскую структуру), либо будут пытаться принудить к подписанию контрактов с МО РФ, используя потом по его усмотрению, – прогнозирует эксперт. – Как пугало, как символ ЧВК "Вагнер" будут еще использовать какое-то время. Но как цельная и мощная боевая единица эта группировка после смерти Пригожина перестала существовать".

История с устранением Пригожина не должна никого удивлять

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука убежден, что ликвидация Пригожина и всей командирской верхушки "Вагнер" – операция российских спецслужб. А те действовали с одобрения Путина.

"Реакция со стороны Лукашенко абсолютно прогнозируема: "А что я, а что я?! Это ж не над территорией Беларуси". Как и со стороны Путина – в стиле "ни стыда, ни сожалений". И тот факт, что еще не успели опознать тела, а уже начали рвать на куски остатки пригожинской империи, включая личный состав вагнеровцев (используя базу данных, которую украл начальник отдела кадров с позывным "Хрусталь"), говорит сам за себя. Уже как минимум четыре ЧВК предложили вагнеровцам вступить в их ряды для работы в африканских странах. То есть, те африканские активы, которые ранее значились за Пригожиным (золото, изумруды, нефть) уже делятся. Причем, разными структурами", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, история с устранением Пригожина не должна никого удивлять.

"Сразу после провалившегося мятежа я говорил, что его ликвидируют. Но не сразу, а в течение двух-шести месяцев. Чтобы не создавать прямых связей с устранением и бунтом, местью Путина. Сейчас усиленно работает контрразведка, выявляя тех офицеров высшего и среднего звена, кто бы на контакте с Пригожиным и его командирами, так или иначе поддерживали его движение. Этих людей уже прессуют — и еще будут прессовать. Кого-то отстранят от должности, кого-то переведут на второстепенные роли. В течение года-двух все, кто так или иначе имел отношение к мятежу, будут выявлены и наказаны", – прогнозирует Георгий Тука.

При этом, продолжает он, похоже на то, что военные, обещавшие Пригожину поддержку в его марше на Москву, просто "кинули" его, когда он решился на бунт. И это, скорее всего, явилось причиной такого стремительного разворота пригожинской армии, которая не дошла до Москвы несколько сот км.

"Думаю, были некие договоренности, но в решительный момент те, кто обещал Пригожину поддержку, просто "слились". Теперь контрразведка будет их искать — и найдет, со всеми вытекающими...", – констатирует эксперт.

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