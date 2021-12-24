Приближается перезагрузка Беларуси: как это может затронуть Украину

Появились сообщения, что референдум по обновлению Конституции Беларуси пройдет в республике во второй половине февраля. Между тем, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол считает, что позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма будет зависеть от отношений Лукашенко с украинскими властями. К чему могут привести конституционные изменения в РБ – и дойдет ли до официального признания белорусскими властями Крыма – российским? Портал "Комментарии" обратился с такими вопросами к нашим экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Официальному Киеву точно придется признать, что – так или иначе – Лукашенко остается у власти

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет, что Конституционные изменения – часть идеи Лукашенко. Это начало процесса изменений государственной власти в Республике Беларусь (РБ). Процесса, который будет продолжаться достаточно долго.

"Для Лукашенко это – создание первых предпосылок для возможного будущего диалога РБ и ЕС. Он хочет создать условия, при которых, даже при формальной смене персоналий во власти, теперешние политические элиты Беларуси сохранят за собой доминирующее влияние. А РФ со своей стороны желает использовать этот процесс, чтобы усилить свое влияние в РБ и создать предпосылки для возникновения в Беларуси организованной политической пророссийской силы. Поэтому, – подчеркивает эксперт, – в референдуме по конституционным изменениями в РБ заинтересованы как Лукашенко, так и Россия. Но при этом – дьявол кроется в деталях".

Суть в том, отмечает Игорь Тышкевич, какие нормы будут заложены в Конституцию и каким образом их имплементируют. Вот эти самые важные детали – одна из причин, почему в Беларусь российским послом направляют опытного Бориса Грызлова.

"Для Украины сам референдум в РБ ничего не значит. Кроме как – надо думать, каким образом выстраивать отношения с Беларусью. Не реагирование на изменение ситуации в соседней стране явно не усиливает Украину, – отмечает эксперт. – Официальному Киеву точно придется признать, что – так или иначе – Лукашенко остается у власти. И действовать придется именно с этим политиком, по крайней мере, в ближайшие годы".

Прокомментировал Игорь Тышкевич и заявления о том, что позиция Лукашенко по Крыму будет зависеть от отношения к нему украинских властей.

"Действительно, просматривается попытка поднять ставки в отношения с Украиной, – говорит эксперт. – Увязав вопросы признания/не признания Крыма с состоянием белорусско-украинских отношений. При этом, по состоянию на сегодня – РФ старательно выталкивает Лукашенко на темы Донбасса и Крыма. Но у него есть понимание, что на данном этапе никакие обещания или поддержка России не компенсируют потенциальных потерь в случае официального признания Крыма российским со стороны Беларуси".

Вероятность признания Крыма российским со стороны Беларуси увеличивается

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что об этих конституционных изменениях речь идет уже около года. По его словам, это – способ выхода из политического кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов августа 2020 года.

"На этом референдуме настаивает Россия. Видимо, расчет делается на то, чтобы таким образом обеспечить постепенный переход (транзит) власти в Беларуси, с пошаговым ограничением режима личной власти Лукашенко и приходом к власти в Минске людей, подконтрольных Кремлю. Вторая возможная цель этого референдума – легитимация ограничения суверенитета Беларуси в рамках интеграции в Союзное государство с Россией, – считает Владимир Фесенко. –Лукашенко от всего этого не в восторге и пытается "петлять". А Кремль пытается надеть на него шоры и загнать в стойло. "Для этого в Минск назначили "смотрящего" "тяжеловеса" – Бориса Грызлова – в статусе посла РФ в Беларуси".

По мнению политолога, признание Крыма российским со стороны белорусских властей – это предмет торгов Лукашенко с Путиным.

"Решающим образом это зависит от характера взаимодействия и договорённостей московского и минского начальников, а не от Украины, и наших отношений с белорусским руководством, – акцентирует Владимир Фесенко. – Вероятность такого признания увеличивается. Для нас это проблемно, но не катастрофично. И если это случится, то приведет к долговременному системному кризису в отношениях с Беларусью. Но этот кризис и так уже обозначился с августа 2020-го".

Читайте на портале "Комментарии" — Евгений Шевченко рассказал, что поплатился за свою дружбу с Беларусью, на него в Украине завели дело.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!