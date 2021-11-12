Иракский нелегал Ребаз Наджм Хама Саид откровенно рассказал о том, что сейчас творится на границе белорусской республики и Польши. Он рассказал о вещах, вызывающих шок. Этот разговор с иракским курдом обнародовала белорусская Служба Радио Свобода.

Мигранты на границе с Польшей (фото из открытых источников)

Экономист и 30-летний мигрант из Ирака сейчас находятся в самой гуще инцидента с нелегалами. В октябре он прилетел в Беларусь и сейчас проживает в стихийном лагере нелегалов возле пункта пропуска "Кузница-Брузги".

Пришелец придерживается мнения, что белорусское руководство использует мигрантов в политическом давлении на ЕС.

По его словам, тысячи людей, желающих попасть на территорию ЕС, осознают, что их используют как оружие против Евросообщества. Но они считают, что одна из сторон получит поражение. Тогда беженцев депортируют или они попадут в Европу. Мигранты надеются, что ЕС, помня о соблюдении прав беженцев, должен их принять, поэтому они терпеливо ждут.

Выходец из Ирака убежден, что военного конфликта не последует. Потому что здесь много нелегалов, более двух тысяч. Должна подойти еще одна группа их земляков. Между ними идут разговоры, что когда нелегалов станет еще больше, то Евросообщество откроет границы.

Гражданин Ирака рассказывает, что белорусские милиционеры им способствуют и даже подвозят инструменты – топоры и лопаты, чтобы они обустроили лагерь и уничтожали польские пограничные укрепления.

Вместе с тем представитель белорусской республики Григорий Азаренок высказал обвинение Польше в организации миграционного конфликта.

По его словам, польские пограничники издевались над обездоленными детьми беженцев, которые выпрашивали у них воду. Они сами причастны к организации этого гуманитарного конфликта. Об этом он заявил во время программы "Тайные пружины политики".

Азаренок заметил, что белорусская армия разгромит полностью ваш Балто-Черноморский союз. Но мы не хотим уничтожить Варшаву и видеть литовских беженцев. Если на ляхов сейчас не действуют детские мольбы, то их быстро приведут в сознание стратегические российские истребители Ту-22М3.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мигранты из Беларуси снова прорвались в Польшу .

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