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Нас толкают в этот конфликт: Лукашенко признал, что Беларусь втягивают в войну с Украиной

Лукашенко снова пообещал, что не позволит втянуть белорусскую армию в войну против Украины

сегодня, 19:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко подтвердил, что его страну пытаются втянуть в открытую войну в Украине, вот только, якобы за этим стоит не России и Путина, а Запад. Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет воевать в Украине. Как передает портал "Комментарии", слова Лукашенко цитирует государственное агентство Белоруссии БелТА.

Нас толкают в этот конфликт: Лукашенко признал, что Беларусь втягивают в войну с Украиной

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко считает, что только Запад может быть заинтересован, что белорусская армия оказалась втянута в войну против Украины. Что касается информации о том, что Кремль постоянно давит на Минск, агитируя дать команду белорусским военным отправиться в Украину Лукашенко ответил, что Путин никогда его об этом не просил, а вот Запад пытается, наоборот, его спровоцировать. О каких именно провокациях Запада идет речь и как Запада пытается втянуть Беларусь в войну против Украины Лукашенко не рассказал.

По словам белорусского диктатора, на Западе хотят выстроить фронт-линию от Петербурга до Ростова. По мнению Лукашенко, Запад заинтересован снести "балкон", которым сегодня и есть Беларусь, чтобы поближе подобраться к России. 

Александр Лукашенко считает, что в 2020 году попытки Запада провалились, поэтому сегодня они пытаются действовать другими методами. 

Лукашенко добавил, что он сделает всё, чтобы Беларусь не была втянута в военный конфликт.

"Мне задавали этот вопрос, уже негласно: вы зайдете в Украину – ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию", – отметил Лукашенко.

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Источник: https://www.belta.by/
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