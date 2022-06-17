Украина, санкции и признание поражения: что взбесило Путина на экономическом форуме в Петербурге

В пятницу, 17 июня, во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский президент Владимир Путин сделал ряд громких заявлений. В частности, что однополярный мир (с доминированием США) перестал существовать, что "как прежде" уже не будет, что западные санкции не работают. Он также подчеркнул, что все задачи так называемой специальной военной операции (по сути – войны России против Украины) будут выполнены. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сегодня прошел учредительный союз диктаторских режимов

Политический эксперт Александр Антонюк признался, что сегодняшнее выступление Путина напомнило ему учредительный съезд некой маргинальной партии.

"Кто приехал на этот условный форум? Там не было стран процветающего Запада. Зато были представители "Талибана", Сирии, оккупированных территорий Донбасса. Это, по сути, учредительный союз диктаторских режимов. Тем забавнее был тезис Путина о том, что Россия не собирается быть в самоизоляции. Представительство форума отлично показало, какой путь избрало для себя и свой страны руководство РФ", – поясняет эксперт.

По его мнению, то, что Путин до сих пор боится называть войну войной, предпочитая термин "специальная военная операция", демонстрирует, что каких-то резких изменений на фронте ожидать не приходится.

"Мобилизацию он объявить не решился. По крайней мере – пока", – отмечает Александр Антонюк.

Нападки российского диктатора на Запад эксперт считает прогнозируемыми и традиционно для Путина – неадекватными.

"Это своеобразный ответ на поддержку США и Европой Украины в ее выборе демократических, а не автократных устремлениях. Понятно, что взбесило Путина и сегодняшнее решение Еврокомиссии – рекомендация предоставления нам статуса кандидата в ЕС . Идет борьба за Украину. Россия не оставила попыток вернуть нас в зону своего влияния. Теперь даже через войну", – поясняет эксперт.

Он не считает, что после этих путинских выпадов произойдут некие резкие изменения в политике Запада.

"Антипутинская коалиция и так есть, санкции и так есть. Причем коалиция расширяется, как и санкции, – напоминает Александр Антонюк. – Думаю, Украина станет получать всё больше вооружения. И с его помощью мы сумеем сперва стабилизировать ситуацию на особо горячих участках фронта (сейчас это Донбасс), а потом и начать выбивать врага с нашей земли. Но, к сожалению, путь к победе, которая обязательно будет, окажется тернист и долог".

Путин трактует санкции как "экономический блицкриг" против РФ

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что Путиным фактически были повторены уже традиционные российские нарративы.

"Выступление началось с осуждений США и констатации конца "однополярного" мира. С сетования касательно проигрыша СССР в холодной войне. С того, как эти процессы понимает Путин, – подчеркивает аналитик. – Он очерчивает РФ фактически снова как "крепость" в условиях осады, ища проблемы экономики, недостатка технологий не в самой России и ее управленцах, но во внешнем отношении. При этом в отсутствии российского "улучшения" виноваты, по мнению хозяина Кремля, не бездарное российское управление, не коррупция и "особый путь" (через агрессию против других государств и подавление инакомыслия и всяческих свобод), а – другие страны, другие системы".

Юлия Тищенко акцентирует, что Путин трактует санкции как "экономический блицкриг" против РФ. При этом не указывая, что истинные причины – в российской агрессии. Снова говоря об "операции на Донбассе" и мифическом освобождении территорий.

"Следовательно, – констатирует аналитик, – это желание закамуфлировать нынешние проблемы российской экономики якобы враждебным отношением к РФ всего мира. Это путь к изоляции – политической и, как следствие, экономической".

Бегство Путина от реалий, от военных поражений в Украине заставили его говорить только о "спецоперации" на Донбассе

По мнению политолога Владимира Цыбулько, Путин на Экономическом форуме в Питере выглядел как Брежнев, а сам форум – как дорогой троллинг Запада.

"Путин не удивил своей привычкой переставлять местами причины и последствия. Только теперь все комплексы провинциального лузера из него поперли просто потоком, – отмечает политолог. – А тем временем недалеко от места проведения форума, на "Северном потоке-1" сломались турбины "Сименс". И прокачка останавливается. Путин перевел в ливень цифр свой спич, но ушел от упоминания о технологической деградации. А бегство от реалий, от военных поражений в Украине заставили его говорить только о "спецоперации" на Донбассе".

Но главное, на чем акцентировал Путин – на успешном преодолении последствий санкций. И это, считает Владимир Цыбулько, является главным свидетельством поражения.

"Ведь реальное действие санкций только начинает сказываться на жизни россиян, – поясняет он. – Так что цыплят по осени считают".

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