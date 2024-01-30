Не будут поддержкой РФ. Военный эксперт оценил мощь белорусской армии

В последнее время звучат прогнозы, что Россия может организовать повторное наступление на Киев, но для этого ей нужно привлечь армию Беларуси.

Лукашенко не отдаст все свои войска

Как считает, военный эксперт Юрий Федоров, если вдруг глава Кремля Владимир Путин сумеет договориться с Александром Лукашенко о вступлении Беларуси в войну с Украиной, то он не сможет предоставить много военных.

По информации Федорова, сейчас в армии Беларуси есть четыре мотострелковые бригады, которые готовы к боевым действиям. Эксперт подчеркнул, что в одной бригаде преимущественно 4-5 тыс человек. Соответственно четыре бригады – это 16-20 тысяч.

"Вряд ли Лукашенко снимет все свои боеспособные войска с польской или литовской границы и отправит их воевать в Украину", — сказал Федоров.

При этом, по его мнению, вообще нет никаких гарантий, что белорусские солдаты будут воевать с ВСУ.

"Не исключено, что белорусы не повернут штыки против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко" , – подытожил военный эксперт.

Напомни, ранее "Комментарии" писали о том, что в ВСУ не исключают возможности повторного наступления на Киев. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные никогда не исключали повторный поход на столицу со стороны Беларуси.

При этом, как писали "Комментарии" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна безвозмездно получила от России ядерные ракеты "Искандер". Он подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Также "Комментарии" сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.





