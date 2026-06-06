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"Не хотим быть мясным фаршем": Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Белорусский диктатор заверил, что не намерен отправлять своих граждан на фронт, но сразу напомнил о союзе с Кремлем

6 июня 2026, 19:43
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Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с неожиданным заявлением о войне России против Украины. Во время выступления в Гродно он фактически высказался против участия белорусов в боевых действиях, подтвердив приверженность союзническим отношениям с Москвой.

"Не хотим быть мясным фаршем": Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Как сообщают белорусские медиа, Лукашенко заявил, что не видит оснований для отправки граждан своей страны на войну за пределы Беларуси. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы белорусы участвовали в боевых действиях на территории Украины.

Такие слова прозвучали на фоне многолетних опасений по поводу возможного прямого привлечения белорусской армии к российской военной кампании. С начала полномасштабного вторжения территория Беларуси активно использовалась Россией для опрокидывания войск, запуска ракет и размещения военной инфраструктуры.

Впрочем, уже через несколько минут после своих заявлений Лукашенко фактически смягчил позицию. Он еще раз напомнил о стратегическом партнерстве с Россией и подчеркнул, что Минск остается союзником Москвы.

Отдельное внимание белорусский лидер уделил обращению в соседние государства. Он заявил, что не желает войны ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Украиной. В то же время, Лукашенко добавил, что Беларусь якобы готова "защищать" своих соседей.

Именно эта фраза вызвала больше вопросов, ведь он не уточнил, от кого именно планирует защищать другие государства и какие угрозы подразумевает.

Политические аналитики обращают внимание, что подобные заявления могут являться попыткой Минска продемонстрировать более умеренную позицию на международной арене. Однако реальная роль Беларуси в поддержке российской военной машины остается неизменной, поэтому слова Лукашенко вряд ли убедит западных партнеров в нейтральности официального Минска.

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Источник: https://t.me/nexta_tv/26874
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