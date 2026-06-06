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"Не хочемо бути м'ясним фаршем": Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні

Білоруський диктатор запевнив, що не збирається відправляти своїх громадян на фронт, але одразу нагадав про союз із Кремлем

6 червня 2026, 19:43
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Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із несподіваною заявою щодо війни Росії проти України. Під час виступу в Гродно він фактично висловився проти участі білорусів у бойових діях, водночас підтвердивши відданість союзницьким відносинам із Москвою.

"Не хочемо бути м'ясним фаршем": Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють білоруські медіа, Лукашенко заявив, що не бачить підстав для відправлення громадян своєї країни на війну за межі Білорусі. Він наголосив, що не хоче, аби білоруси брали участь у бойових діях на території України.

Такі слова пролунали на тлі багаторічних побоювань щодо можливого прямого залучення білоруської армії до російської військової кампанії. Від початку повномасштабного вторгнення територія Білорусі активно використовувалася Росією для перекидання військ, запуску ракет та розміщення військової інфраструктури.

Втім уже за кілька хвилин після своїх заяв Лукашенко фактично пом'якшив позицію. Він вкотре нагадав про стратегічне партнерство з Росією та підкреслив, що Мінськ залишається союзником Москви.

Окрему увагу білоруський лідер приділив зверненню до сусідніх держав. Він заявив, що не бажає війни ні з Польщею, ні з Литвою, ні з Україною. Водночас Лукашенко додав, що Білорусь нібито готова "захищати" своїх сусідів.

Саме ця фраза викликала найбільше запитань, адже він не уточнив, від кого саме планує захищати інші держави та які загрози має на увазі.

Політичні аналітики звертають увагу, що подібні заяви можуть бути спробою Мінська продемонструвати більш помірковану позицію на міжнародній арені. Однак реальна роль Білорусі у підтримці російської військової машини залишається незмінною, а тому слова Лукашенка навряд чи переконають західних партнерів у нейтральності офіційного Мінська.

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Джерело: https://t.me/nexta_tv/26874
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