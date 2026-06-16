"Не надо было их говорить": Лукашенко попросил прощения у Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов извиниться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои предварительные резкие высказывания. Однако белорусский диктатор подчеркнул, что его слова были ответом на угрозы со стороны Киева и сопровождал эти извинения новыми оговорками в адрес украинской власти.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya прокомментировал свои предварительные оскорбительные высказывания о Зеленском. Белорусский лидер отметил, что долгое время воздерживался от жестких заявлений, но решил ответить после того, как услышал угрозы ударов по территории Беларуси и извинился за эти угрозы перед Зеленским.

"Я молчал. Даже все удивлялись тому, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой, неопытный, не военный. Но когда мне начали угрожать – я был вынужден ответить. Если Владимир Александрович обиделся – извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не нужно было их говорить, учитывая, что он все-таки воюет", – сказал Лукашенко.

Однако после слов прощения Лукашенко добавил: "Как поют, так и отпевают".

Лукашенко также заявил, что Беларусь не намерена вступать в войну против Украины и не планирует никаких военных действий. По его словам, Минск заинтересован в сохранении стабильности на границе и не желает открытия нового фронта. В то же время, белорусский руководитель признал уязвимость своей страны в случае возможного обострения.

"Беларусь очень уязвима в военном плане, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Ведь для украинских военных Беларусь – как на ладони. Как они заявили, у них уже намечено 500 таких целей на территории Беларуси", — заявил белорусский диктатор.

Также Лукашенко признал, что даже вместе с Россией его страна не смогла в полной мере обеспечить защиту всего участка белорусско-украинской границы в случае эскалации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне в Украине.