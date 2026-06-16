"Не треба було їх говорити": Лукашенко попросив вибачення у Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий попросити вибачення у президента України Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання. Однак білоруський диктатор наголосив, що його слова були відповіддю на погрози з боку Києва та супроводив ці вибачення новими застереженнями на адресу української влади.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya прокоментував свої попередні образливі висловлювання щодо Зеленського. Білоруський лідер зазначив, що довгий час утримувався від жорстких заяв, але вирішив відповісти після того, як почув погрози ударів по території Білорусі та попросив вибачення за ці погрози перед Зеленським.

"Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина знаходиться під таким тиском, молода, недосвідчена, не військова. Але коли мені почали погрожувати — я був змушений відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився — вибачаюся перед ним за ці слова. Може, і не треба було їх говорити, враховуючи, що він все-таки воює", — сказав Лукашенко.

Однак після слів вибачення Лукашенко додав: "Як співають, так і відспівують".

Лукашенко також заявив, що Білорусь не має наміру вступати у війну проти України та не планує жодних військових дій. За його словами, Мінськ зацікавлений у збереженні стабільності на кордоні та не хоче відкриття нового фронту. Водночас білоруський керівник визнав вразливість своєї країни у разі можливого загострення.

"Білорусь дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію. Адже для українських військових Білорусь – як на долоні. Як вони заявили, у них уже намічено 500 таких цілей на території Білорусі", — заявив білоруським диктатор.

Також Лукашенко визнав, що навіть разом із Росією його країна не змогла б повною мірою забезпечити захист усієї ділянки білорусько-українського кордону у разі ескалації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні.