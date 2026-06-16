"Не треба було їх говорити": Лукашенко попросив вибачення у Зеленського

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Slava Kot
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий попросити вибачення у президента України Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання. Однак білоруський диктатор наголосив, що його слова були відповіддю на погрози з боку Києва та супроводив ці вибачення новими застереженнями на адресу української влади.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Олександр Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya прокоментував свої попередні образливі висловлювання щодо Зеленського. Білоруський лідер зазначив, що довгий час утримувався від жорстких заяв, але вирішив відповісти після того, як почув погрози ударів по території Білорусі та попросив вибачення за ці погрози перед Зеленським.
Однак після слів вибачення Лукашенко додав: "Як співають, так і відспівують".
Лукашенко також заявив, що Білорусь не має наміру вступати у війну проти України та не планує жодних військових дій. За його словами, Мінськ зацікавлений у збереженні стабільності на кордоні та не хоче відкриття нового фронту. Водночас білоруський керівник визнав вразливість своєї країни у разі можливого загострення.
Також Лукашенко визнав, що навіть разом із Росією його країна не змогла б повною мірою забезпечити захист усієї ділянки білорусько-українського кордону у разі ескалації.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні.