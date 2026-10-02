«Не ставьте телегу впереди коня»: Лукашенко дал Армении совет по вступлению в ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению не спешить с движением в Европейский Союз и сначала оценить экономические последствия такого шага. Об этом он заявил во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко предложил Еревану перед возможным вступлением в ЕС определить, сможет ли страна заменить европейским рынком те объемы экспорта, которые сейчас приходятся на государства Евразийского экономического союза.

Особенно белорусский лидер упомянул традиционные армянские товары – коньяк, овощи и фрукты. По его словам, Армения должна заранее понять, "куда" и в каких объемах сможет продавать свою продукцию.

"Если ты убедился, что у тебя Франция купит твой коньяк – хорошо, уходи", — заявил Лукашенко, добавив, что не стоит спешить покидать рынок, который сейчас приносит стране пользу.

Он также использовал образную фразу о "возе впереди коня", призывая Ереван не торопиться с европейским курсом.

В то же время, Армения в последнее время расширяет экономические связи с ЕС. В сентябре Совет ЕС окончательно одобрил временные торговые меры, предусматривающие либерализацию примерно 80% экспорта Армении в европейский рынок.

При этом Ереван остается членом ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что страна продолжает сотрудничать с объединением, выступая за развитие торговых альтернатив.

Так что заявление Лукашенко прозвучало на фоне все более активного поиска Арменией новых экономических возможностей в Европе, тогда как Минск призывает Ереван не спешить отказываться от связей с рынком ЕАЭС.

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