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«Не ставте воза попереду коня»: Лукашенко дав Вірменії пораду щодо вступу до ЄС

Білоруський правитель закликав Єреван спочатку з’ясувати, куди він продаватиме коньяк, овочі та фрукти після можливого розвороту від ринку ЄАЕС

2 жовтня 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Вірменію не поспішати з рухом до Європейського Союзу та спочатку оцінити економічні наслідки такого кроку. Про це він заявив під час зустрічі з главами урядових делегацій, які беруть участь у засіданні Євразійської міжурядової ради.

«Не ставте воза попереду коня»: Лукашенко дав Вірменії пораду щодо вступу до ЄС

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко запропонував Єревану перед можливим вступом до ЄС визначити, чи зможе країна замінити європейським ринком ті обсяги експорту, які зараз припадають на держави Євразійського економічного союзу.

Особливо білоруський лідер згадав традиційні вірменські товари – коньяк, овочі та фрукти. За його словами, Вірменія має заздалегідь зрозуміти, "куди" і в яких обсягах зможе продавати свою продукцію.

"Якщо ти переконався, що у тебе Франція купить твій коньяк – добре, йди", — заявив Лукашенко, додавши, що не варто поспішати залишати ринок, який зараз приносить країні користь.

Він також використав образну фразу про "віз попереду коня", закликаючи Єреван не поспішати з європейським курсом.

Водночас Вірменія останнім часом розширює економічні зв’язки з ЄС. У вересні Рада ЄС остаточно схвалила тимчасові торговельні заходи, які передбачають лібералізацію приблизно 80% експорту Вірменії до європейського ринку.

При цьому Єреван залишається членом ЄАЕС. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що країна продовжує співпрацювати з об’єднанням, водночас виступаючи за розвиток торговельних альтернатив.

Тож заява Лукашенка прозвучала на тлі дедалі активнішого пошуку Вірменією нових економічних можливостей у Європі, тоді як Мінськ закликає Єреван не поспішати відмовлятися від зв’язків із ринком ЄАЕС.

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