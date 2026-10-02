Трамп перенаправив допомогу для України та НАТО: які країни тепер у пріоритеті США

Адміністрація Дональда Трампа перенаправляє $52 млн американської допомоги, спочатку призначеної для європейських та близькосхідних країн, на користь держав Латинської Америки. Про це повідомили The Washington Post три американські чиновники.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про засоби, які мали надійти Словаччині, Північній Македонії, Тунісу та Іраку. Тепер Вашингтон має намір направити їх до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії. Держдепартамент повідомив Конгрес про таке рішення у вересні, проте сенатор Джин Шахін та конгресмен Грегорі Мікс виступили проти перенаправлення.

За даними The Washington Post, законодавці намагалися заблокувати рішення, оскільки вважають, що виконавча влада не має права самостійно змінювати призначення коштів, виділених Конгресом на конкретні цілі. Особливе невдоволення викликало скорочення фінансування Словаччини та Північної Македонії.

Ці гроші були передбачені законом, ухваленим у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Програма мала допомагати європейським державам зміцнювати оборонні можливості та стимулювати їх перехід від російського озброєння до закупівель американської техніки.

У Держдепартаменті рішення пояснюють зміною зовнішньополітичних пріоритетів адміністрації Трампа. У відомстві заявили, що перенесення коштів у Західну півкулю дозволить зміцнити партнерства у сфері безпеки та протидіяти впливу суперників США у регіоні.

Особливу увагу Вашингтон приділяє Колумбії, Еквадору та Перу. Держсекретар Марко Рубіо відвідав ці країни у вересні, просуваючи ініціативи адміністрації боротьби з наркотрафіком та нелегальною міграцією.

Суперечка навколо $52 млн відбиває ширший конфлікт між Білим домом та Конгресом про розподіл зовнішньої допомоги. Законодавці наполягають на дотриманні початкового призначення коштів, тоді як адміністрація стверджує, що нова географія видатків відповідає оновленій стратегії національної безпеки США.

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