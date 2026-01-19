Не только Путина: Трамп пригласил в Совет мира еще одного диктатора рядом с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в так называемый Совет мира по сектору Газа. Это новая международная инициатива, рассматриваемая в Вашингтоне как альтернатива существующим механизмам урегулирования конфликтов. Об этом сообщил спикер МИД Беларуси Руслан Варанков, которого цитируют государственные белорусские медиа.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По словам Варанкова, в Минске "высоко оценили" предложение со стороны США и рассматривают его как признание "личных заслуг и международного авторитета" Лукашенко. В МИД указали, что восприняли положительное приглашение от Трампа. Белорусская сторона также заявила о готовности присоединиться к работе Совета мира при расширении его мандата за пределы урегулирования ситуации в Газе.

В Минске считают, что такая структура могла бы активно участвовать в глобальных процессах безопасности и способствовать формированию "новой архитектуры международных отношений". Именно эту концепцию Беларусь вместе с РФ продвигает в последние годы.

Идея Совета мира Дональда Трампа предполагает создание международной организации, которая будет заниматься стабилизацией кризисных регионов и их возобновлением после конфликтов. СМИ указывали, что участие в структуре может быть платным и стоить до одного миллиарда долларов за постоянное членство.

О приглашении в Совет мира по Газе также заявили премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Италии Джорджа Мэлони. Также известно о приглашениях Аргентины, Канады и нескольких европейских государств. В Кремле подтвердили, что аналогичное предложение получил Владимир Путин.

