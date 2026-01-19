Імпічмент Трампа усе ближче: республіканці прямо говорять про усунення президента США

У Конгресі США зростає невдоволення політикою президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Цього разу критика лунає не лише з боку демократів. Частина республіканців публічно засумнівалася в адекватності риторики Білого дому та не виключила можливість імпічменту, якщо слова президента переростуть у силові дії.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Головною причиною критики президента США стали заяви Трампа про необхідність встановлення американського контролю над Гренландією з міркувань національної безпеки. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав ці ідеї "повною дурістю" і попередив, що будь-яка спроба вторгнення або примусу союзників може стати підставою для процедури імпічменту.

"Я відчув, що маю зробити заяву, що республіканці з цим не згодні. Це повна дурість думати, що ми повинні змусити Гренландію стати частиною Сполучених Штатів", – сказав Бейкон.

За його словами, таке ставлення Трампа до партнерів по НАТО є неприйнятним і підриває довіру до США.

"Так не слід ставитися до союзників. Так можна робити з Росією чи Китаєм, Іраном, але не варто ставитися до своїх найкращих друзів як до шматка лайна", – додав Бейкон.

Подібні застереження висловили й інші впливові республіканці. Сенатор Том Тілліс наголосив, що захоплення суверенної території союзної держави зустріне серйозний опір у Конгресі. Голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз заявила, що анексія Гренландії суперечить волі її населення та Данії і не відповідає принципам союзництва.

У Конгресі вже обговорюють двопартійний законопроєкт під назвою "Закон про заборону на вторгнення до членів НАТО", зокрема в Гренландію.

