Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до так званої Ради миру щодо сектора Гази. Це нова міжнародна ініціатива, яку у Вашингтоні розглядають як альтернативу існуючим механізмам врегулювання конфліктів. Про це повідомив речник МЗС Білорусі Руслан Варанков, якого цитують державні білоруські медіа.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За словами Варанкова, у Мінську "високо оцінили" пропозицію з боку США та розглядають її як визнання "особистих заслуг і міжнародного авторитету" Лукашенка. У МЗС Вказали, що сприйняли позитивно запрошення від Трампа. Білоруська сторона також заявила про готовність долучитися до роботи Ради миру за умови розширення її мандата за межі врегулювання ситуації в Газі.

У Мінську вважають, що така структура могла б брати активну участь у глобальних процесах безпеки та сприяти формуванню "нової архітектури міжнародних відносин". Саме цю концепцію Білорусь разом з РФ просуває останніми роками.

Ідея Ради миру Дональда Трампа передбачає створення міжнародної організації, що займатиметься стабілізацією кризових регіонів та їх відновленням після конфліктів. ЗМІ вказували, що участь у структурі може бути платною та коштувати до одного мільярда доларів за постійне членство.

Про запрошення до Ради миру щодо Гази також заявили прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Італії Джорджа Мелоні. Також відомо про запрошення Аргентини, Канади та кількох європейських держав. У Кремлі підтвердили, що аналогічну пропозицію отримав і Володимир Путін.

