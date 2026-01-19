logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною

Лукашенко отримав запрошення від Дональда Трампа увійти до Ради миру щодо Гази.

19 січня 2026, 15:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до так званої Ради миру щодо сектора Гази. Це нова міжнародна ініціатива, яку у Вашингтоні розглядають як альтернативу існуючим механізмам врегулювання конфліктів. Про це повідомив речник МЗС Білорусі Руслан Варанков, якого цитують державні білоруські медіа.

Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За словами Варанкова, у Мінську "високо оцінили" пропозицію з боку США та розглядають її як визнання "особистих заслуг і міжнародного авторитету" Лукашенка. У МЗС Вказали, що сприйняли позитивно запрошення від Трампа. Білоруська сторона також заявила про готовність долучитися до роботи Ради миру за умови розширення її мандата за межі врегулювання ситуації в Газі.

Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною - фото 2

Не тільки Путіна: Трамп запросив у Раду миру ще одного диктатора поруч з Україною - фото 2

У Мінську вважають, що така структура могла б брати активну участь у глобальних процесах безпеки та сприяти формуванню "нової архітектури міжнародних відносин". Саме цю концепцію Білорусь разом з РФ просуває останніми роками.

Ідея Ради миру Дональда Трампа передбачає створення міжнародної організації, що займатиметься стабілізацією кризових регіонів та їх відновленням після конфліктів. ЗМІ вказували, що участь у структурі може бути платною та коштувати до одного мільярда доларів за постійне членство.

Про запрошення до Ради миру щодо Гази також заявили прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Італії Джорджа Мелоні. Також відомо про запрошення Аргентини, Канади та кількох європейських держав. У Кремлі підтвердили, що аналогічну пропозицію отримав і Володимир Путін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що імпічмент Трампа усе ближче. Республіканці прямо говорять про усунення президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини