Не только Украина: еще одна страна ночью сбивала российские шахеды на свои территории

В ночь на 5 сентября Россия провела очередную атаку дронов по Украине. Однако российские беспилотники не только действовали в пределах украинских границ, но и залетели на территорию Беларуси, где их пытались сбить местные антидроновые группировки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Белорусский Гаюн".



Российский дрон. Фото из открытых источников

Как указывает ресурс "Белорусские Гаюн", 5 сентября около часа ночи на территорию Беларуси залетело два российских "шахеда". Они пересекли границу между Черниговской областью Украины и Гомельской области Беларуси и двигались вглубь территории союзника РФ.

В 01:30 ночи с белорусского аэродрома "Барановичи" был поднят очередной истребитель. Впоследствии же сообщили, что в Гостомельском районе РБ сбивают российские беспилотники.

"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", — говорится в сообщении ресурса "Белорусские Гаюн".

Кроме того, в 02:20 с аэродрома "Барановичи" был поднят еще один истребитель. Отреагировавший на новый российский "шахед", пересекший белорусскую границу. Дрон двигался в направлении города Хойники и был уничтожен в 02:46.

Официально власти Беларуси не комментировали уничтожение российских дронов на своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые Беларусь подняла авиацию для сбивания российских беспилотников в конце августа.

Также "Комментарии" писали о признании белорусского диктатора Александра Лукашенко, благодаря которым странам Беларусь обходит санкции Запада.