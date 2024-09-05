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Не только Украина: еще одна страна ночью сбивала российские шахеды на свои территории

Беларусь сбивала российские дроны, залетевшие на территорию страны из Украины.

сегодня, 09:27
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Slava Kot

В ночь на 5 сентября Россия провела очередную атаку дронов по Украине. Однако российские беспилотники не только действовали в пределах украинских границ, но и залетели на территорию Беларуси, где их пытались сбить местные антидроновые группировки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Не только Украина: еще одна страна ночью сбивала российские шахеды на свои территории

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как указывает ресурс "Белорусские Гаюн", 5 сентября около часа ночи на территорию Беларуси залетело два российских "шахеда". Они пересекли границу между Черниговской областью Украины и Гомельской области Беларуси и двигались вглубь территории союзника РФ.

В 01:30 ночи с белорусского аэродрома "Барановичи" был поднят очередной истребитель. Впоследствии же сообщили, что в Гостомельском районе РБ сбивают российские беспилотники.

"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", — говорится в сообщении ресурса "Белорусские Гаюн".

Кроме того, в 02:20 с аэродрома "Барановичи" был поднят еще один истребитель. Отреагировавший на новый российский "шахед", пересекший белорусскую границу. Дрон двигался в направлении города Хойники и был уничтожен в 02:46.

Официально власти Беларуси не комментировали уничтожение российских дронов на своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые Беларусь подняла авиацию для сбивания российских беспилотников в конце августа.

Также "Комментарии" писали о признании белорусского диктатора Александра Лукашенко, благодаря которым странам Беларусь обходит санкции Запада.



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