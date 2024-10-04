Неожиданное предложение Лукашенко: заявил, что Беларусь готова помочь Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Запад "кинет" Украину по окончании войны и не будет помогать с восстановлением. Вместе этого Лукашенко заявил, что белорусы готовы помочь Украине в этом вопросе.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Белта", Александр Лукашенко выступил перед жителями агрогородка Парохонск, где раскритиковал Владимира Зеленского. По словах белорусского диктатора, президент Украины якобы не хочет закончить войну и надеется на помощь США.

"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и будут богатыми, крепкими, мудрыми. Никто их не будет восстанавливать. Власть изменится – скажут: "Володя, ты кто такой?" – сказал Лукашенко.

В то же время белорусский диктатор заявил о готовности оказать помощь Украине от "близких людей".

"Поэтому руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, в первую очередь, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", — добавил Лукашенко.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Беларусь предоставила свою территорию для российских военных, атаковавших Украину с севера. Кроме того, с территории Беларуси запускались ракеты, наносившие удар по объектам в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о желании мирно жить с Украиной.



Также "Комментарии" писали о словах белорусского диктатора Александра Лукашенко о сотрудничестве с Украиной. По его словам, оно может быть как между Беларусью и ДНР.