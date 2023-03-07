Невероятная операция в Беларуси: на кого рассчитан спектакль Лукашенко

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил 7 марта истерику. Он обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского (которого обозвал), в атаке дронов аэродрома "Мачулищи", где в конце февраля под удар попал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50. Портал "Комментарии" решил спросить экспертов, о чем говорит столь бурная реакция Лукашенко спустя столько времени?
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Политический
эксперт Сергей Таран так комментирует ситуацию:
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Отсюда, поясняет
эксперт, очень эмоциональная риторика, рассчитанная, прежде всего, не на
Зеленского, а на Путина. Показывающая, что Лукашенко готов исполнять любые
кремлевские "хотелки". И что всё у него якобы под контролем.
Политэксперт,
кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что мы стали
свидетелями закрытия темы с двусторонними переговорами с Украиной со стороны
Лукашенко.
Кроме того, акцентирует
Александр Палий, диктатор угрожает белорусским оппозиционерам – преследованием
дома и даже их уничтожением за рубежом. Плюс – пытается легитимизировать удары
по Украине с территории Беларуси.
"Но атаковать сейчас белорусская армия и даже части российской, находящиеся на той территории, не готовы, – отмечает эксперт. – И, скорее всего, не будут готова в ближайшие месяцы".
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