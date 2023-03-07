Невероятная операция в Беларуси: на кого рассчитан спектакль Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил 7 марта истерику. Он обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского (которого обозвал), в атаке дронов аэродрома "Мачулищи", где в конце февраля под удар попал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50. Портал "Комментарии" решил спросить экспертов, о чем говорит столь бурная реакция Лукашенко спустя столько времени?

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Политический эксперт Сергей Таран так комментирует ситуацию:



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"Лукашенко значительно больше боится Путина, чем Украину или Запад. Он понимает, что если не продемонстрирует способность полностью контролировать территорию Беларуси, то его просто поменяют на какого-то российского генерала – путем переворота. И потому после атаки украинских (или проукраинских) партизан на самолет А-50, которая продемонстрировала неспособность белорусских спецслужб противостоять таким действиям, Лукашенко начал активно, показательно, пытаться показать, что он еще способен управлять, держать всё под контролем. Хоть, по сути, всё, происходящее в Беларуси, контролирует в последние годы Россия. Но для Лукашенко важно показать именно РФ, что он способен, в том числе, сопротивляться партизанскому движению".

Отсюда, поясняет эксперт, очень эмоциональная риторика, рассчитанная, прежде всего, не на Зеленского, а на Путина. Показывающая, что Лукашенко готов исполнять любые кремлевские "хотелки". И что всё у него якобы под контролем.

"Параллельно с этим видим внешнеполитическую активность Лукашенко, его контакты с Китаем. Всё, чтобы показать свою надобность Путину, – подчеркивает Сергей Таран. – В то же время, следует понимать, что позиции Лукашенко в Беларуси очень шаткие. В отличие от Путина, он не имеет такой поддержки своего народа. Достаточно вспомнить выборы 2020 года, когда после фальсификации результатов диктатор еле удержал власть, жестоко подавляя гражданские протесты. И единственное, что сейчас зависит от Лукашенко – это поддержка России. Потому именно для нее вся эта паническая риторика, перехлестывающая эмоция, призванная показать Путину свою верность".

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что мы стали свидетелями закрытия темы с двусторонними переговорами с Украиной со стороны Лукашенко.

"Такой риторикой он фактически распластался еще ниже перед Кремлем. Дает знать Кремлю, что переговоров с Украиной нет. То есть, он в первую очередь выслуживается перед российскими властями", – поясняет эксперт.

Кроме того, акцентирует Александр Палий, диктатор угрожает белорусским оппозиционерам – преследованием дома и даже их уничтожением за рубежом. Плюс – пытается легитимизировать удары по Украине с территории Беларуси.

"Но атаковать сейчас белорусская армия и даже части российской, находящиеся на той территории, не готовы, – отмечает эксперт. – И, скорее всего, не будут готова в ближайшие месяцы".

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