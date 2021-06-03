Новое видео с Протасевичем: оппозиционер предположил, что его сдал знакомый

Появилось видео "расследования" причин принудительной посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Данное видео опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ. На видео также есть фрагменты допроса Протасевича, где парень дает "показания" и говорит о том, что его якобы мог подставить один из соратников.

Роман Протасевич. Фото: телеграм-канал NEXTA

Роман отметил, что единственный раз сообщил, куда и на каком самолете отправится из Греции — в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было больших конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому рано или поздно будут проблемы. Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я написал, как буду лететь и на каком самолете — это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", — говорит Протасевич.

По его словам, у этого знакомого были связи с хакерской группой "Киберпартизаны", которая ранее занималась псевдоминированиями в Беларуси.

Как сообщали ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование". Он также после авиаблокады Беларуси ищет пути в оккупированный Крым через Россию.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен, что Лукашенко не будет выдавать Протасевича — не для того он его ловил с такими тяжелыми последствиями. "Но допрос по участию в войне на Донбассе — дополнительное направление обвинений против Протасевича, — подчеркивает эксперт. — Оно нужно белорусскому режиму для пиара, дабы обосновать в глазах своего общества правильность своих действий с принудительной посадкой 23 мая в аэропорту "Минск" самолета Ryanair, с борта которого и сняли оппозиционера. А также это реверанс России — "смотрите, в войне на Донбассе я на вашей стороне, помогаю, чем могу". Более подробно читайте в нашем материале.

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