logo
Русский Українська

BTC/USD

37783.78

ETH/USD

2720.15

LTC/USD

187.82

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Новое видео с Протасевичем: оппозиционер предположил, что его сдал знакомый
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое видео с Протасевичем: оппозиционер предположил, что его сдал знакомый

На видео также есть фрагменты допроса Протасевича, где парень дает "показания"

сегодня, 00:51
Автор:

Ольга Чародий

Появилось видео "расследования" причин принудительной посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Данное видео опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ. На видео также есть фрагменты допроса Протасевича, где парень дает "показания" и говорит о том, что его якобы мог подставить один из соратников.

Новое видео с Протасевичем: оппозиционер предположил, что его сдал знакомый

Роман Протасевич. Фото: телеграм-канал NEXTA

Роман отметил, что единственный раз сообщил, куда и на каком самолете отправится из Греции — в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было больших конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому рано или поздно будут проблемы. Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я написал, как буду лететь и на каком самолете — это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", — говорит Протасевич.

По его словам, у этого знакомого были связи с хакерской группой "Киберпартизаны", которая ранее занималась псевдоминированиями в Беларуси.

Как сообщали ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске  Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование". Он также после авиаблокады Беларуси ищет пути в оккупированный Крым через Россию.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен, что Лукашенко не будет выдавать Протасевича — не для того он его ловил с такими тяжелыми последствиями. "Но допрос по участию в войне на Донбассе — дополнительное направление обвинений против Протасевича, — подчеркивает эксперт. — Оно нужно белорусскому режиму для пиара, дабы обосновать в глазах своего общества правильность своих действий с принудительной посадкой 23 мая в аэропорту "Минск" самолета Ryanair, с борта которого и сняли оппозиционера. А также это реверанс России — "смотрите, в войне на Донбассе я на вашей стороне, помогаю, чем могу". Более подробно читайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ