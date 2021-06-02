Допрос Протасевича следователями "ЛНР": что стоит за подобными решениями Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование". Он также после авиаблокады Беларуси ищет пути в оккупированный Крым через Россию.

Допрос Протасевича следователями "ЛНР". Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, о чем говорят такие шаги Лукашенко.

Допрос по участию в войне на Донбассе — дополнительное направление обвинений в адрес Протасевича

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен, что Лукашенко не будет выдавать Протасевича — не для того он его ловил с такими тяжелыми последствиями.

"Но допрос по участию в войне на Донбассе — дополнительное направление обвинений против Протасевича, — подчеркивает эксперт. — Оно нужно белорусскому режиму для пиара, дабы обосновать в глазах своего общества правильность своих действий с принудительной посадкой 23 мая в аэропорту "Минск" самолета Ryanair, с борта которого и сняли оппозиционера. А также это реверанс России — "смотрите, в войне на Донбассе я на вашей стороне, помогаю, чем могу"".

То же самое, считает Игорь Соловей, касается и авиасообщения с Крымом.

"Кремль требует от Лукашенко признать Крым российской территорией хотя бы де-факто. Но пока он, видимо, торгуется, ищет способ как — и россиян удовлетворить, и под новые санкции не попасть. Вряд ли эти жертвы и шаги Лукашенко будут оценены, как того хочет белорусский режим. Москва хочет полной капитуляции Лукашенко. И постепенно дожимает его", — резюмирует Игорь Соловей.

Республика Беларусь (РБ) превращается в часть России под видом Союзного государства

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что мы видим итоги недавних переговоров Лукашенко с Путиным в Сочи.

"Маневры и многовекторность Лукашенко ушли в небытие. Остался один путь – максимальное сотрудничество с Россией. Так что он будет идти на такие шаги, от которых ранее воздерживался. Может дело дойти и до признания Крыма российским", — прогнозирует аналитик.

По его мнению, на фоне обострения с Западом и не только, Лукашенко уходит в сторону РФ окончательно.

"Фактически, Республика Беларусь (РБ) превращается в часть России под видом Союзного государства. Скорее всего, будут углубляться все интеграционные процессы, — говорит Анатолий Октисюк. — Тактически Лукашенко выиграл с задержанием Протасевича (получил ценного свидетеля в деле протестов, показал, что "будем догонять всех оппозиционеров, у нас руки длинные — всех достанем"), стратегически же проиграл. Сузилось поле для многовекторности, даже с Украиной уже "на ножах". Мы увидим поглощение – экономическое, политическое – Беларуси Россией. При этом РФ получает новые территории, но серьезно теряет в деньгах, которые ей приходится и придется вкладывать в РБ. Этакий вариант дружбы Китая (в роли которого РФ) и Северной Кореи (РБ) в сердце Европы".

Для Украины, по словам аналитика, в этом ничего хорошего нет – мы получаем около 1 тыс. км враждебной, а не нейтральной, как ранее, для нас границы.

"С другой стороны, на фоне оформления союза РФ и РБ возрастает стратегическая ценность Украины для Запада, — размышляет Анатолий Октисюк. — Наша страна становится еще больше важна как барьер для сдерживания дальнейшего распространения российского влияния, теперь подкрепленного еще и фактически поглощенной Беларусью. Гибридные угрозы и риски огромные".

Ранее портал "Комментарии" писал, сможет ли коллективный Запад противостоять режиму Лукашенко.

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