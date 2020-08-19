“Новости за очень большую сумму”: в Беларусь привезли два самолета с российскими журналистами

В Беларусь прилетело два самолета с российскими журналистами, которые заменят бастующих против власти Александра Лукашенко сотрудников крупнейшей в Беларуси "Белтелерадиокомпании". Об этом сообщила режиссер компании Алена Мартиновская.

Беларусские журналисты говорят о том, что коллеги из РФ появились в "Белтелерадиокомпании" вечером и им начали показывать, как все работает. Тем временем, журналистов, которые участвовали во всенародной забастовке, в офисы не пускает милиция. СМИ сообщают, что российские специалисты будут “делать новости за очень большую сумму”.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

Также мы писали, что на митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу которого на выборах признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования.

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