Новые заявления «миротворца» Лукашенко: откровенная ложь или попытка снова наладить мосты с Западом

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в интервью Associated Press сделал ряд громких заявлений касательно вторжения России в Украину. Среди прочего – фактически оправдал его, но признался, что "операция затянулась". Также уверял, что Беларусь никому не угрожает и ратует за мир. И что РБ якобы не собирается принимать участия в российской "специальной операции" — войне, развязанной в Украине. Как оцениваете сам факт данного интервью, а также заявления и действия Лукашенко в начале вторжения и на третий месяц необъявленной войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко будет стараться наладить мосты со странами ЕС и США

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак акцентирует, что Лукашенко был и остается мастером политической гибкости, интуитивно чувствуя настроения внешнеполитической конъюнктуры.

"Он понял, что Путин увяз в украинско-российской войне, а ВСУ разрушили миф о российской "второй армии мира". Поэтому не оставалось выбора, кроме как взвешенно оценить все риски финансово-экономического санкционного давления и вернуться к своему прежнему, до протестного 2020 года, курсу балансирования и попытки найти точки соприкосновения с Западом. Это и отличает расчетливого и рационального Лукашенко от имперца Путина, принесшего в жертву шовинистической иллюзии интересы России", – отмечает эксперт.

По его мнению, прямое неучастие Республики Беларусь (РБ) в российской авантюре в Украине продиктовано как культурно-историческими соображениями (чтобы не произошло закрепление ненависти двух народов), так и экономическими (потеря торговой динамики с Украиной оказалась критичной для Минска).

"Но ключевой фактор нежелания Лукашенко принимать непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины – абсолютное неприятие и глухое недовольство белорусского общества, сопротивление среднего и младшего звена белорусской армии, риск перерастания войны в Украине во внутриполитический конфликт в самой Беларуси. В особенности – после фактов разворачивания белорусской партизанской активности на железной дороге, сыгравшей важное значение в разрушении планов кремлевской орды под Киевом", – подчеркивает Олег Постернак.

По его мнению, в новой реальности Лукашенко будет стараться делать публичные пассажи в прокремлевском духе, уравновешивая их миролюбивой риторикой (в стиле, что "спецоперация" затянулась), уменьшая антизападную истерию и критику Польши и Литвы.

"Очевидно, он будет стараться наладить мосты со странами ЕС и США. Сам факт интервью одному из крупнейших информационных агентств США, а до этого письмо министра иностранных дел Беларуси В.Макея европейским коллегам, где говорилось о желании "сохранить мир и процветание для всех" – свидетельствуют о примирительном стиле, который избрал Лукашенко. Также следует вспомнить о том, что Беларусь ввела безвиз для граждан Латвии и Литвы на протяжении месяца, – отмечает Олег Постернак. – Во многом, попытки диалога с Западом связаны с экономическими проблемами в Беларуси. Годовая инфляция в РБ ускорилась до 15,9%. Белорусский нефтехим оказался на грани кризиса. Заводы работают наполовину мощности, резервуары переполнены непроданным топливом. Лукашенко прекрасно понимает, что компенсировать белорусам эти финансовые и экономические потери РФ не сможет. Поэтому у него остается надежда на Китай и Евросоюз".

Заявления Лукашенко о том, что Беларусь никому не угрожает – циничная ложь

Политический эксперт Александр Антонюк признался, что ему не совсем понятно, почему западная пресса вообще общается с нелегитимным Лукашенко.

"Тем более, что это человек, который озвучивает набор хоть и системных, но взаимоисключающих тезисов. Плюс – он не принимает решений, ведь Беларусь как государство фактически подконтрольная России. И именно поэтому РБ является участником войны против Украины, хоть Лукашенко это отрицает", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что территории Беларуси использовались и используются россиянами для обстрелов Украины, для вылетов росавиации с пересечением украинской границы, для базирования военных частей РФ, участвующих в этой войне. Войне, которая привела тысячам убитых и раненых, миллионам беженцев, уничтоженной на сотни миллиардов долларов инфраструктуре.

"Получается, что РБ или оккупирована (что, по сути, верно, причем оккупирована как режимом Лукашенко, так и Кремлем), либо это государство-партнер Кремля в войне с Украиной. И заявления Лукашенко о том, что Беларусь никому не угрожает – циничная ложь. РБ угрожает, причем не только Украине, тем же предоставление площадок русской армии", – подчеркивает Александр Антонюк.

По его мнению, последние "миротворческие" заявления Лукашенко демонстрируют его понимание, что Россия проигрывает войну.

"Белорусский диктатор начинает лавировать и петлять. Отходя от своих же ставших мемными россказней сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину – "а я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". Как маркер – Лукашенко уже понимает, что Украина победит", – резюмирует эксперт.

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