О чем говорят новые заявления Лукашенко – каков в итоге финал ждет Беларусь

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко утверждает, что именно он якобы настоял, чтобы российское тактическое ядерное оружие разместили на белорусской территории. И такое размещение, по его словам, уже началось. Кроме того, Лукашенко заговорил о неких "красных линиях", а также начал прогнозить, что война в Украине скоро закончится. О чем говорят подобные заявления – куда в итоге Лукашенко заведет и себя, и Беларусь? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: PRESIDENT.GOV.BY

Лукашенко то ли не понимает, то ли не хочет понимать, что главная угроза для него исходит не извне, а изнутри

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что Лукашенко в последнее время делает много резонансных, порой откровенно безумных заявлений.

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"Чувствуется, что на фоне ухудшения здоровья (и, соответственно, ослабления хватки), а также понимания того, что Россия эту войну не выиграет, он пытается каким-то образом пытаться себя обезопасить. Понимая, что накрепко связан с Путиным. Что за военные преступления придется отвечать и ему. Что выйти сухим из воды не получится, – поясняет эксперт. – Поэтому он то ли упросил Путина, то ли вынужден было согласиться с его планами – разместить на территории РБ тактическое ядерное оружие".

Но есть нюансы, отмечает политтехнолог. И напоминает, что ранее Лукашенко заявлял, будто это будет чуть ли не белорусское ядерное оружие. Даже советовал другим странам, тому же Казахстану, вступать в Союзное государство, чтобы тоже иметь ядерку. Чуть ли не раздавал ее направо-налево от лица Путина.

"Но тут выясняется, что обслуживать, охранять, а то и применять ядерное оружие, расположенное на территории Беларуси, будут российские военнослужащие. А это больше угроза, чем плюс для самой РБ. Никто не знает, что там на уме у Путина, – акцентирует Борис Тизенгаузен. – Похоже, Лукашенко то ли не понимает, то ли не хочет понимать, что главная угроза для него исходит не извне, а изнутри. Или понимает, потому и тащит в РБ ядерку. Ведь в 2020-м не поляки и не литовцы, которых так боится Лукашенко, пытались снести его режим, незаконно оставшийся у власти. Это делали белорусы. И, когда война закончится – тысячи белорусских добровольцев, воюющих сейчас на стороне Украины, люди с колоссальным опытом боевых действий (в отличие от армии РБ), захотят вернуться в свою страну. И навести там порядок. Принести соотечественникам истинную свободу. И не факт, что белорусская армия им в этом не поможет".

Сколько бы Лукашенко ни угрожал миру российским ядерным оружием, всерьез это никто не воспринимает, отмечает эксперт. Об этом уже дали понять на Западе.

"А последствия такого опрометчивого шага не заставят себя ждать, – уверен Борис Тизенгаузен. – Будут новые санкции. Будет рост антилукашенковских, антипутинских настроений внутри РБ, жители которой не понимаю, зачем на их территорию тащат ядерное оружие. Делая республику фактически мишенью. Минусов здесь точно куда больше, чем плюсов. К примеру, если те же белорусские добровольцы зайдут в РБ, Путин может заявить, что его ядерный арсенал под угрозой. И введет регулярную армию на территорию Беларуси, оформив тем самым аннексию. Возможно, Лукашенко даже надеется и на это – что россияне станут его тогда спасать, помогут удержаться режиму на штыках. Ложные надежды. Как и практические все лукашенковские заявления последнего времени".

Запад в какой-то момент может решить, что Путин и Лукашенко становятся уж слишком опасны и деструктивны

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

"Лукашенко уже ничего не решает. Он просто раскрывает рот по заданию Кремля, который надеется запугать Запад. Это игра нервов. Понятная Западу".

Александр Палий обращает внимание, что угрожающие месседжи озвучивает уже не экс-президент РФ, нынешний замглавы Совбеза Медведев, которого на Западе перестали воспринимать хоть сколько-нибудь всерьез (но который ассоциируется с Россией), а Лукашенко. Через которого Москва посылает сигнал, что может применить ядерное оружие, но потом делать вид, что как бы ни при чем.

"Но Запад, похоже, перестал бояться. Особенно после истории со 100% сбиванием российских ракет "Пэтриотами". НАТО проводит самые большие учения за 40 лет. Кремлевские пугалки, озвучиваемые куклами типа Лукашенко, просто игнорируются. Ну, а ядерная игра – рискованная больше для самих Путина с Лукашенко, – считает эксперт. – Ведь Запад в какой-то момент может решить, что они становятся уж слишком опасны и деструктивны. Со всеми вытекающими…".

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