О чем говорят выпады Пригожина и Гиркина – выходит ли ситуация внутри РФ из-под контроля Путина

Внутрироссийские расколы, похоже, набирают обороты. Вслед за главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который жестко критикует министра обороны Сергея Шойгу, последний, похоже, попал в опалу и у диктатора Путина. Тот даже впервые заявил о "паркетных генералах" в российской армии, хоть и продолжает делать вид, что в войне против Украины всё идет по плану. Очередные выпады против Кремля делает и глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, который в 2014-м начинал активную фазу войны на Донбассе. Что происходит сейчас в РФ с разными группами влияния? Кто и в какую игру играет – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Идет война между боярами – очень выгодная для самого Путина

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает следующим образом:

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"Если мы говорим о конфликте Пригожина и с Шойгу, тот тут идет борьба руководителя вагнеровцев за то, чтобы войти в одну из условных башен Кремля. Пригожин долгое время был так называемым порученцем. С одной стороны – близок к Путину, с другой – не имел постоянного статуса человека, влияющего на процессы. К нему обращались, когда надо было решить какую-то деликатную проблему. Но это — крайне неустойчивое положение. Ведь ты зависишь от того, насколько нужен здесь и сейчас".

Этап войны в Украине, начавшийся после февраля 2022 года, показал, что частные военные компании — нужны. Пригожин оказался первым, кто среагировал, отмечает эксперт.

"Однако сейчас мы имеем ситуацию, при которой различные ЧВК используются всё активнее. Я недавно закончил доклад по российским ЧВК (на сегодня их уже — 28 активных), презентация будет в течение ближайших пары недель. Можно точно говорить, что в последнее время такие компании, о которых ранее не принято было говорить, легитимизируются. Становятся де-факто составной частью российского силового блока", – рассказывает Игорь Тышкевич.

При этом, продолжает он, у каждого направления силовиков в РФ есть свой куратор либо "смотрящий". Но такового нет за сектором развития ЧВК.

"Для Пригожина – это шанс стать частью условной башни Кремля. И тут для него важны две вещи. Первое – показать, что ЧВК более эффективны, чем армия. Второе – что он может держать под контролем развитие, масштабирование частных военных компаний. И это, естественно, должно сопровождаться резкой критикой армейского руководства", – поясняет Игорь Тышкевич.

Тем более, акцентирует он, что у Пригожина и Шойгу – давние натянутые отношения. И бизнесового, и межличностного характера.

"Если мы говорим о финансовой составляющей (проще говоря — "распилах" бюджета"), то капитальное строительство в армии, закупка вооружений, материально-техническое снабжение – под контролем людей Шойгу. Лишь финансирование зарубежных миссий (частично) и питание армии урвали структуры, связанные с Пригожиным. Потому и на этом поле, и на военном (причем, не только в Украине, но и в той же Африке), пригожинская ЧВК и армия являются прямыми конкурентами. Кстати, еще в Сирии Шойгу пытался развернуть свою ЧВК, которую сейчас вновь восстанавливает", – подчеркивает эксперт.

Позиция Шойгу, отмечает он, понятно, прямо противоположна той, что занимает Пригожин. Для министра обороны важно защищать статус вооруженных сил как структуры, которая может выполнять поставленные задачи. А также — не дать возникнуть отдельному институту ЧВК. В идеале – включить их в состав армии, взять под свое кураторство.

"Исходя из такой разницы позиций, конфликт между Пригожиным и Шойгу всё более разгорается, – поясняет Игорь Тышкевич. – Кстати, ошибкой украинских и некоторых западных журналистов, обозревателей является отнесение пригожинских спичей в стиле "дряхлый дед", "умалишенный дедушка" – к Путину. На самом деле, подобными словами Пригожин традиционно называет Шойгу и Герасимова. Это выпад не в отношении кремлевского царя. Это – война между боярами. Очень выгодная для царя. Потому что нет консолидации против него".

По словам эксперта, если анализировать путинскую фразу о "паркетных генералах", ее можно понимать, как намерение купировать конфликт, чтобы тот не стал опасным личного для него. Купировать, в том числе, кадровыми решениями.

"Либо в верхушке российской армии вскоре пройдут определенные изменения. Либо же Путин просто продемонстрировал, что такие изменения возможны. Чтобы показать генералитету необходимость абсолютной лояльности по отношению к царю", – аргументирует Игорь Тышкевич.

Что касается Стрелкова-Гиркина и других из так называемого "Клуба рассерженных патриотов", которые критикуют и Путина, и Шойгу, и Пригожина, тут, по словам эксперта, немного другой трек.

"Любая война приводит к росту правых, радикальных, имперских настроений в России. Как, впрочем, в любом государстве. Хотя бы за счет тех, кто принимал участие в боевых действиях. Для Путина сегодня субъективизация таких групп, усиление их (неподконтрольных Кремлю) – крайне опасно. И вероятнее всего, в 2024 или 2025 году будет создаваться партия, аналогичная ранее существовавшей "Родине". Той самой, к созданию которой, как и к истокам появления российских ЧВК, имел отношение Рогозин. В свое время появление партии "Родина" позволило купировать протестное настроение правой публики после Второй Чеченской войны, которая завершилась заключением пакта между Путиным и кланом Кадыровых, – напоминает Игорь Тышкевич. – Тогда для Кремля всё прошло гладко. Вроде бы, была партия, которая критиковала пораженческие настроения, предательство и так далее. Но она оказалась очень послушной. И через несколько лет, когда необходимость в ней отпала, "Родина" спокойно объединилась со "Справедливой Россией". Повторение подобного трека для Кремля крайне необходимо. Но это возможно, когда лидеры такой партии — послушны. Карманны. И на этом фоне есть идея Стрелкова-Гиркина и его окружения, а также нескольких других групп — претендовать на роль фюрера в подобной будущей партии. Тот же Пригожин — тоже один из претендентов. Те же пропагандисты типа Соловьева, Симоньян – тоже".

Но в Кремле, подчеркивает эксперт, пока решения касательно того, кому отдать пальму первенства, не приняли. А потому усиление каждой из групп — нежелательно. Что не мешает им пытаться создать определенный фундамент для своего политического будущего.

"Тот же Стрелков подбирает протестный электорат, лепя из себя фигуру, без которого подобный политический проект якобы будет невозможен. Лишь бы попасть в обойму. Пригожин, который стал крайне публичным (чего не было до 2022 года), делает, среди прочего, то же самое. Как и Соловьев. Но все делают до определенных пределов. До того, как в Кремле примут решение — кто будет фюрером новой партии", – констатирует Игорь Тышкевич.

У Путина возникает ощущение, что возможен заговор среди военных

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, то, что мы сейчас наблюдаем в РФ, является отчасти выходом из-под контроля игры Путина. Суть которой заключалась в том, чтобы не дать любому сильному игроку в своем окружении, особенно из военного сектора, усилить позиции, проявиться.

"Изначально Путину явно была выгодна история конфликтов между Пригожиным-Суровикиным с одной стороны и Шойгу-Герасимовым — с другой. Пока они боролись друг с другом, никто не думал о том, чтобы побороться с Путиным. Но проблемы на фронте, углубляющийся социально-экономический кризис, изоляция, начинают влиять на разные группы Кремля. И контролируемый Путиным конфликт (как он думал) всё более явно выходит из-под контроля. Последние заявления Пригожина, фактически – войну между ним и группой Шойгу, к которой недавно явно пристал Кадыров, уже не утаишь. Слишком это явно, резко и даже дерзко. И российское общество это видит. И делает выводы", – считает политолог.

Как видит оно, продолжает Алексей Якубин, и явные проблемы с т.н. "специальной военной операцией", которая, похоже, лишь в путинских фантазиях "идет по плану".

Ведь войну (а это именно война) Кремль начинал с бравурными планами "Киева за три дня". А на втором ее году уже вынужден отбиваться от атак беспилотников и отселять часть Белгородской области.

"На этом фоне у Путина, похоже, возникает ощущение, что возможен заговор среди военных, – поясняет эксперт. – Когда в мае произошла атака беспилотника на Кремль, выдвигалась даже версия, что это — дело рук одной из его башен или российских олигархов, мечтающих сбросить Путина. И он, возможно, это тоже понимает. И боится".

Нельзя исключать, отмечает Алексей Якубин, что часть силовиков (тот же Пригожин) и российских олигархов ищут дополнительные внешние контакты, чтобы не попасть под раздачу после войны. Которая рано или поздно закончится. И вряд ли чем-то приятным для РФ.

"Те же рейды российских борцов с путинским режимом в Белгородскую область могут иметь далеко идущие последствия. В том числе политические. Недаром они говорят, что сражаются за новую — лучшую Россию. Так что нельзя исключать, что кто-то из игроков внутри РФ получит карт-бланш от Запада, – размышляет политолог. – Ну, а Путину вскоре, хоть ему очень не хочется, похоже, придется делать некий выбор между Пригожином и Шойгу. И какой бы выбор он не сделал, тот отчасти запускает внутрироссийские процессы трансфера власти".

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