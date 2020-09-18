«Очередной этап кампании травли Беларуси со стороны ЕС»: реакция МИД Беларуси на принятие Резолюции ООН

МИД Беларуси отреагировал на принятие Резолюции ООН в отношении страны. Свою позицию ведомство высказывает на официальном сайте.



Фото: Белта

По словам Министерства иностранных дел государства, принятие Резолюции Советом ООН по правам человека в отношении Беларуси – это "очередной этап кампании травли страны со стороны ЕС".

"С сожалением констатируем, что многолетние усилия Беларуси, ее союзников и единомышленников по наполнению деятельности Совета ООН по правам человека реальным, понятным каждому человеку смыслом перечеркнуты принятием беспрецедентной страновой резолюции. В угоду геополитическим и идеологическим интересам одного игрока - Европейского союза - под сомнение поставлены не только высокие цели СПЧ, но и сами принципы устава ООН, на которых все еще держатся международные отношения", - констатируется в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули тот факт, что вопрос по Беларуси были рассмотрен в срочном порядке. Объяснить это можно лишь тем, что большинство фактов, указанных в резолюции не были подтверждены.

"Эти обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун Европарламента, Европейского совета - массовые изнасилования, пытки и миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая не приехала, но осуждает. Эмоции и фейковые новости, на борьбу с которыми в Европе потратили столько сил и средств, делегация ЕС в спешке кладет в основу очередной резолюции", - подчеркнули в МИД.

В министерстве добавили, что стали свидетелями политического спектакля, режиссерами которого стали страны ЕС.

"Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН - очередное свидетельство, что СПЧ превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии". Поэтому принятую в Совете ООН по правам человека резолюцию мы рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС - теперь уже с использованием авторитета универсальной международной организации, при молчаливом согласии части мирового сообщества. Огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата. Подобная практика находится за гранью разумного даже по современным - к сожалению, не слишком высоким - стандартам соблюдения международного права. В отсутствие универсально признанных критериев и механизмов оценки выборов любое государство теперь может стать мишенью геополитических флибустьеров под прикрытием принимаемых в срочном порядке резолюций СПЧ", - комментируют в ведомстве.

Также, представители белорусского МИДа ссылаются на устав ООН, который закрепляет принцип невмешательства "в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства".

Беларусь, как одна из стран основательниц ООН, призывает всех заинтересованных и причастных внимательно перечитать сегодняшнюю резолюцию на предмет соответствия этому основополагающему документу.

В МИДе страны уверены, что белорусский народ придет к общему видению своего будущего без каких-либо вмешательств извне.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Совет по правам человека принял Резолюцию по Беларуси.

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