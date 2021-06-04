Отец Протасевича расстроенно отреагировал на "интервью" сына белорусскому ТВ

Семья задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича уверена, что сын давал "интервью" белорусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением. Об этом отец оппозиционера Дмитрий Протасевич заявил "Дождю".

Протасевич (фото из открытых источников)

"Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, а также в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить", — отметил мужчина.

По его словам, что кроме пыток и психологического насилия, сына могут шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере окажется его девушка София Сапега.

"Ему очень трудно это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", — продолжил Дмитрий Протасевич.

Также, по его словам, к его сыну-оппозиционеру до сих пор не пускают ни адвоката, ни врачей.

"Мы не можем оценить его реальное состояние. Нашему сыну, мы уверены, нужен постоянный медицинский надзор, мы не знаем, какие методы воздействия к нему применяются", — рассказал Дмитрий Протасевич.

Как сообщали ранее 3 июня на белорусском телеканале транслировали большое интервью Романа Протасевича. Журналисту оно далось тяжело и эмоционально, Роман Протасевич не выдержал и заплакал. Это произошло во время большого интервью на белорусском канале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного". Журналист Роман Протасевич расплакался в прямом эфире белорусского телевидения. Он сказал, что "хочет жить обычной жизнью и наконец перестать бегать".

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