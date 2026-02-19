В Беларуси зафиксирована волна массовой рассылки повесток и срочного призыва мужчин на военное собрание. Наиболее активно этот процесс продолжается в регионах, граничащих с Украиной и Польшей. По данным медиа и сообщениям в соцсетях, ситуация вызвала озабоченность среди местного населения.

Паника в соцсетях и исчезновение связи: режим Лукашенко мобилизует даже многодетных родителей

Как сообщает "Суспильное", под призыв попадают даже категории граждан, которые обычно имеют отсрочку.

"Указывается, что забирают даже многодетных и тех, у кого маленькие дети. Поэтому в соцсетях началась паника: люди пишут, что мужчин быстро забирают, телефоны отбирают, связь отсутствует", — говорится в сообщении.

Белорусские женщины в тематических группах пытаются выяснить масштабы призыва, задавая вопрос типа: "Девушки, кто многодетный, забрали ли ваших мужчин?". Сообщается, что времени на собрание практически не дают, а сразу после получения повесток мужчин отправляют в воинские части, предварительно отключив им мобильные телефоны.

Официальный Минск не отрицает факт массовых мер, однако называет их плановыми.

"Режим Лукашенко объясняет это "проверкой боеготовности" и реакцией на агрессивную риторику НАТО", — отмечают источники.

Примечательно, что на фоне этих событий сегодня состоялся разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Аналитики обращают внимание, что, несмотря на напряженность в обществе, открытые протесты против действий силовиков не зафиксированы, поскольку, как отмечают авторы сообщений, "диктатуры в демократию не играют, когда готовятся к войне".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь продолжает тесно экономически сотрудничать с Россией, однако это "партнерское" взаимодействие скорее превращает Минск в зависимую экономику Кремля, чем приносит пользу обеим сторонам. Несмотря на официальный рост ВВП на 1,3% в 2025 году, аналитики предупреждают о риске экономического застоя в ближайшей перспективе.