У Білорусі зафіксовано хвилю масового розсилання повісток та термінового призову чоловіків на військові збори. Найбільш активно цей процес триває у регіонах, що межують з Україною та Польщею. За даними медіа та повідомленнями у соцмережах, ситуація викликала неабияке занепокоєння серед місцевого населення.

Паніка в соцмережах та зникнення зв’язку: режим Лукашенка мобілізує навіть багатодітних батьків

Як повідомляє "Суспільне", під призов потрапляють навіть ті категорії громадян, які зазвичай мають відстрочку.

"Зазначається, що забирають навіть багатодітних і тих, у кого маленькі діти. Через це в соцмережах почалася паніка: люди пишуть, що чоловіків швидко забирають, телефони відбирають, зв'язок відсутній", — йдеться у повідомленні.

Білоруські жінки у тематичних групах намагаються з’ясувати масштаби призову, ставлячи питання на кшталт: "Дівчата, хто багатодітний, чи забрали ваших чоловіків?". Повідомляється, що часу на збори практично не дають, а одразу після отримання повісток чоловіків відправляють до військових частин, попередньо відключивши їм мобільні телефони.

Офіційний Мінськ не заперечує факт масових заходів, проте називає їх плановими.

"Режим Лукашенка пояснює це "перевіркою боєготовності" та реакцією на агресивну риторику НАТО", — зазначають джерела.

Примітно, що на тлі цих подій сьогодні відбулася телефонна розмова між Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним. Аналітики звертають увагу, що попри напруженість у суспільстві, відкритих протестів проти дій силовиків не зафіксовано, оскільки, як зазначають автори дописів, "диктатури в демократію не граються, коли готуються до війни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Білорусь продовжує тісно економічно співпрацювати з Росією, однак ця "партнерська" взаємодія радше перетворює Мінськ на залежну економіку Кремля, ніж приносить користь обом сторонам. Незважаючи на офіційне зростання ВВП на 1,3% у 2025 році, аналітики попереджають про ризик економічного застою в найближчій перспективі.