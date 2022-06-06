Патриарх Кирилл в объятиях Лукашенко: о чем говорит этот визит – к чему готовится белорусский режим

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретил в Беларуси патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который чуть не попал недавно под санкции Евросоюза. Среди прочего, Лукашенко заявил, что Кирилл в Беларуси "на своей земле" и что "не может быть планеты без нашей цивилизации…". О чем говорит этот визит (якобы приуроченный к 1030-летию христианства на территории Полоцкого княжества, то есть современной Беларуси), и эти заявления Лукашенко, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Главная цель Лукашенко – сохранить власть любой ценой

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет:

"Лукашенко и дальше пытается лавировать, сохраняя некую автономию в рамках отношений с рф путина. Хотя его самостоятельность продолжает уменьшаться, и сейчас он, возможно, менее самостоятелен, чем даже Кадыров".

По мнению политолога, Лукашенко пытается показать лояльность Кремлю.

"Это особенно важно на фоне многочисленных разговоров о том, что он якобы пытается вести сепаратные переговоры с Западом, – отмечает Петр Олещук. – Главная цель Лукашенко – сохранить власть любой ценой. Пусть даже и путем сдачи всех фактических внешнеполитических полномочий. Заигрывание с РПЦ – часть этой стратегии. Так он пытается найти влиятельного союзника в Москве".

Диктатуре Лукашенко не хватает идейного наполнения. Она держится, прежде всего, на грубой силе и бюрократии

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что визит патриарха к Лукашенко и его публичное освящение носят, прежде всего, пропагандистский характер.

"В условиях затягивания войны в Украине и перехода её к этапу войны истощения, Лукашенко ищет дополнительную идеологическую и пропагандистскую опору для своего режима. Таковым является московское православие, – поясняет эксперт. – Наряду с этим, он демонстрирует свою лояльность общей идее единой цивилизации с Москвой, представляя себя одной из ключевых фигур этой "цивилизации" в современности, наряду с патриархом Кириллом".

Таким образом, продолжает Денис Москалик, Лукашенко подает свои усилия не просто как направленные на защиту собственной диктатуры, а как некую цивилизационную миссию, которую он выполняет вместе с Кириллом и Путиным.

"Диктатуре Лукашенко не хватает идейного наполнения. Она держится, прежде всего, на грубой силе и бюрократии, потому он заимствует идеологические конструкты у Москвы, одновременно демонстрируя свою лояльность Кремлю. Это свидетельствует о подготовке Минска к длительному противостоянию с цивилизованным миром – с опорой на Москву, её идеологию и пропаганду", – прогнозирует эксперт.

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