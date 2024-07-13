Плановые учения или подготовка к вторжению: в ГУР рассказали, что происходит в Беларуси

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Кравцев Сергей
Украинские разведчики внимательно отслеживают ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ, но констатирует, что дополнительных угроз и провокаций на данный момент нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказа представитель ГУР Минобороны Украины капитан Андрей Юсов.
Учения Китая и Беларуси. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — Беларусь намерена построить на границе с Украиной две новых пограничных заставы. Государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов. Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусские Гаюн".
Также издание "Комментарии" сообщало – китайский военный самолет впервые прилетел в Белоруссию. Самолет приземлился на военном аэродроме "Барановичи" и привез несколько китайских военных подразделений. Официальная цель мероприятия – совместные военные учения Китая и Беларуси.
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая совершили успешную посадку на аэродроме "Барановичи". Целью визита китайских военных стали совместные "антитеррористические тренировки".
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