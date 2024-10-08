По-хамски и самоуверенно: Лукашенко отреагировал на предложение нардепа зайти в Беларусь

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложения нардепа Олега Дунды пойти наступлением на Беларусь.

Александр Лукашенко

Как заявил Лукашенко, вооруженный конфликт Украины с Беларусью якобы приведет киевские власти "к краху".

"Пусть попробуют. Мы их ждем", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что якобы "никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь".

Подобные действия, если они случатся, уверен Лукашенко, "приведут к краху вообще в военном отношении киевские власти".

В то же время, разговоры о необходимости вторжения в Беларусь Лукашенко назвал "обычным вяканьем людей, которые ни за что не отвечают".

При этом известно, что депутат Верховной рады Олег Дунда призвал перенести боевые действия в Беларусь, заявив, что это "абсолютно важно" для ВСУ. Дунда выразил уверенность в том, что "относительно небольшие" подразделения украинских военных вынудят армию Беларуси сложить оружие, что станет "большим ударом под дых Москве".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Александр Лукашенко заявил, что Запад "кинет" Украину по окончании войны и не будет помогать с восстановлением. Вместе этого Лукашенко заявил, что беларусы готовы помочь Украине в этом вопросе. При этом диктатор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет закончить войну и надеется на помощь США. Лукашенко отметил, что глава Украины не едет в Минск и Москву, чтобы договориться о завершении войны. Лукашенко считает, что Зеленский убежден, что американцы восстановят Украину после войны и будут богатыми, крепкими, мудрыми. Никто их не будет восстанавливать, заявил Лукашенко.



