Почему белорусы не выполнили приказ Путина – есть ли еще риск вступления в войну Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверяет, что режим Александра Лукашенко был готов открыто вступить в войну против Украины, но приказ наступать якобы просто не выполнили. Эксперты проанализировали заявление Тихановской, а также вероятность открытого вступления Беларуси в российско-украинскую войну.

Белорусская армия. Фото: из открытых источников

Нынешняя суета у границ Украины – лишь демонстрирует желание Луки не быть полной марионеткой Путина

Политолог Владимир Цыбулько подчеркивает, что Тихановская совсем выпала из процесса, а ее голос не был слышен по поводу использования территории Беларуси для ракетных ударов по Украине.

"Тихановская не особо акцентировала внимание на том, что Беларусь является непосредственной стороной боевых действий – и будет нести, в том числе, материальную ответственность за потери Украины", – отмечает эксперт.

По его словам, в Беларуси нет сегодня армии, а для режима Лукашенко вторжение в Украину и дальнейшая капитуляция – лишь лучший сценарий для побега "из-под Путина".

"Вопрос только в том, когда это должно произойти, – считает Владимир Цыбулько. – Нынешняя суета у границ Украины – лишь демонстрирует желание Луки не быть полной марионеткой Путина, но кто ему поверит? Как и самой Тихановской. Слишком она не системна в своих заявлениях".

Беларусь – уже является участником, соучастником боевых действий России против Украины

Политический эксперт Александр Антонюк отмечает, что вероятность прямого наступления на Украину непосредственно белорусской армии существует. Но она мала.

"Скорее военнослужащие Беларуси могут быть под шевронами и флагами вооруженных сил РФ. То есть, да, может быть открыта дополнительная линия фронта на северном направлении, как было ранее. Однако белорусские, скажем так, контрактники, будут находиться в рядах ВС России. Такой формат не просто возможен, но и уже был реализован в начале вторжения – в Киевской и Черниговской области", – подчеркивает эксперт.

По его словам, следует понимать, что территория Беларуси фактически находится под российской оккупацией. Оттуда происходят обстрелы, оттуда на Украину летели ракеты и вражеские самолеты.

"Так что Беларусь – уже является участником, соучастником боевых действий России против Украины. Она предоставила россиянам свои территории, ресурсы, аэропорты, даже военную технику. И будет нести ответственность. И в этом смысле появление на нашей территории вооруженных сил под флагами Беларуси уже особого значения не имеет", – считает Александр Антонюк.

Он акцентирует, что на уровне сержантского и офицерского состава в Беларуси многие не хотели и не хотят идти умирать в Украину не понятно за чьи интересы. А мотивация солдат белорусской армии еще ниже, чем у россиян.

"И в этом смысле и верю заявлениям Тихановской. Тем более, что подобная информация появлялась и ранее, а белорусское партизанское движение на железной дороге, которое было и есть – лишь подтверждает это. Но, подчеркиваю, открытие фронта в стороне Киевской, Ровенской, Волынской областей нельзя исключать. При этом белорусский режим, даже находящийся под контролем Кремля, понимает, что подобный шаг станет самоубийством", — резюмирует Александр Антонюк.

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