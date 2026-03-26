Почему Путин панически боится визита Лукашенко в США: что может произойти

Москва всерьез озабочена тем, как не пустить Лукашенко в Вашингтон, не допустить реального экономического вхождения США в Беларусь. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что игра США "калийные удобрения в обмен на защиту", напрягает Россию и пугает Лукашенко. То, что изначально выглядело как невинная игра, сейчас предполагает реальные действия. В частности, в Кремле не в восторге от возможной поездки в Вашингтон Лукашенко, предусматривающей соглашение по вхождению американских компаний в калийный бизнес Беларуси.

Вадим Денисенко отмечает, что на этом этапе мы имеем следующие вводные: Москва не пустила Лукашенко на саммит мира в Вашингтон и Лукашенко вынужден был согласиться. Сейчас Вашингтон активно готовит персональный визит Лукашенко и отказать американцам напрямую очень сложно.

"Поездка Лукашенко в Пхеньян – это ассиметричная попытка оттянуть эту поездку. Ну, нельзя приглашать Лукашенко сразу после поездки в Ким. Сейчас, интересно будет последовать, не будет ли в последующие дни запущена пивокорейская баллистика в сторону Японии. Некоторые СМИ и блоггеры начинают писать абсолютную конспирологию о посреднической роли Лукашенко в переговорах по Украине или США-Россия-Китай. Лукашенко для Трампа никто и зовут его никак. Он лидер маленькой страны, где следует взять контроль над одной отраслью. И Лукашенко, похоже, боится так, как никогда в жизни не боялся", – отметил эксперт.

По его мнению, вероятность разворота Минска в сторону Атлантики выглядит маловероятной. Россия и сам Лукашенко будут пробовать тянуть время и создавать негативный фон в США для того, чтобы не допустить визита. И это их главная тактика. Если это не удастся, Лукашенко попытается тянуть решение по главному вопросу – калию. А россияне всегда могут объявить о размещении очередного Орешника.

