Чи справді готується зустріч Трампа з Лукашенком: у США дали відповідь

Офіційний Вашингтон справді розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чи його резиденції в Мар-а-Лаго. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спецпосланець президента США Джон Коул.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Спецпосланець розповів, що обговорення такого кроку тривають уже кілька місяців, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

"Нам ще доведеться зробити велику роботу, щоб дійти до цього, але, думаю, ми до цього дійдемо", — наголосив він.

самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував йому "велику угоду". Відповідну заяву Лукашенко зробив під час спілкування із журналістами.

Білоруський диктатор зазначив, що американці під час переговорів від імені Трампа запропонували укласти "велику угоду", в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному переговорів між країнами. Документ нібито включає звільнення ув'язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.

Адміністрація Дональда Трампа активно налагоджує діалог із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. З одного боку завдяки цій комунікації вдалося звільнити сотні політв'язнів, але є нюанс: в обмін на свободу людей білоруський диктатор легітимує та зміцнює свій режим. Чому Трамп зняв санкції з Білорусії та яку хитрість задумав? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




