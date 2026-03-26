Чому Путін панічно боїться візиту Лукашенка в США: що може статися

Москва всерйоз заклопотана тим, як не пустити Лукашенка в Вашингтон, не допустити реального економічного входження США в Білорусь. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Експерт розповідає, гра США "калійні добрива в обмін на захист", напружує Росію і лякає Лукашенка. Те, що спочатку виглядало, як невинна гра, зараз передбачає реальні дії. Зокрема, у Кремлі не у захваті від можливої поїздки у Вашингтон Лукашенка, що передбачатиме угоду по входженню американських компаній в калійний бізнес Білорусі.

Вадим Денисенко зауважує, на цьому етапі ми маємо наступні вводні: Москва не пустила Лукашенка на саміт миру у Вашингтон і Лукашенко змушений був погодитися. Зараз, Вашингтон активно готує персональний візит Лукашенка і відмовити американцям напряму дуже складно.

"Поїздка Лукашенка у Пхеньян – це асиметрична спроба відтягнути цю поїздку. Ну, не можна запрошувати Лукашенка відразу після поїздки до Кіма. Зараз, цікаво буде послідкувати, чи в наступні дні не буде запущено півічнокорейську балістику в сторону Японії. Деякі ЗМІ та блогери починають писати абсолютну конспірологію про посередницьку роль Лукашенко в переговорах по Україні чи навіть США-Росія-Китай. Лукашенко для Трампа ніхто і звати його ніяк. Він лідер маленької країни, де потрібно взяти контроль над однією галуззю. І Лукашенко, схоже боїться так, як ніколи в житті не боявся", – зазначив експерт.

На його думку, вірогідність розвороту Мінська в сторону Атлантики виглядає малоймовірною. Росія та й сам Лукашенко будуть пробувати тягнути час і створювати негативний фон в США для того, щоб не допустити візиту. І це головна їхня тактика. Якщо це не вдасться, Лукашенко спробує тягнути рішення із головним питанням – калієм. А росіяни завжди можуть оголосити про розміщення чергового Орєшніка.

