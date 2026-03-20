Почему США снимают санкции с Беларуси: какое место отведено Украине

После того, как Москва и, возможно, Пекин не пустили Лукашенко на саммит мира, казалось, что отношения США-Беларусь должны ухудшиться, но ничего не изменилось. И американцы снимают санкции с Белоруссии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Снятие американских санкций на калий. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что уже сейчас можно точно говорить: главная цель США – калийные удобрения. Они являются ключом к потеплению отношений с Беларусью. Все остальное вторично.

Дело в том, что Беларусь до 2022 года входила в топ-3 экспортеров калия (первые Канада, далее поровну Россия и Беларусь). США. С 2022 года США стали зависимыми (80%) от более дорогого импорта из Канады", – отметил политолог.

Вадим Денисенко добавляет, что цель США номер 1 – не только открыть импорт белорусского калия, но и войти в разработку калийных месторождений и производства на территории Беларуси. И это основная игра американской дипломатии.

По словам эксперта, Лукашенко заинтересован в этом, но пока он критически зависим от Москвы и Пекина, которые явно будут против этого сценария. Ведь этот сценарий на втором этапе будет предусматривать увеличение политического влияния в республике. Особенно на фоне разговоров о транзите власти.

Денисенко считает, что сразу стоит следить за тем, начнется ли американское давление на Литву и Польшу по поводу открытия транзита калия. Без этого снятие санкций с Белорусского калия не имеет значения. Проще говоря, США пока показывают Лукашенко морковку. Дальше начнется более серьезная игра по допуску американцев к разработке калия.

"Мы в этой игре только статисты. Важно отдавать себе отчет в этой роли и ждать подходящего момента, чтобы получить другое амплуа", – констатировал политолог.

