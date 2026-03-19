Мінськ уже готує візит Лукашенка до США: що задумав Трамп

Кравцев Сергей
Спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де обговорив можливий візит диктатора Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Belsat".
Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел
Спецпредставник Трампа додав, що обговорив із білоруським диктатором, що він думає про конфлікт на Близькому Сході і як він може вирішитись.
Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Мінську очікується нове визволення групи політичних ув'язнених за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер та колишній політв'язень Сергій Тихановський в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, між США та білоруською владою тривають переговори щодо подальшого звільнення утримуваних.