logo_ukra

BTC/USD

69511

ETH/USD

2123.61

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мінськ уже готує візит Лукашенка до США: що задумав Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Мінськ уже готує візит Лукашенка до США: що задумав Трамп

Вашингтон продовжує своє зближення з Мінськом

19 березня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де обговорив можливий візит диктатора Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Belsat".

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб її організувати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шановного світового лідера", — наголосив Коул.

Спецпредставник Трампа додав, що обговорив із білоруським диктатором, що він думає про конфлікт на Близькому Сході і як він може вирішитись.

"Дуже цінно завжди отримувати думку президента Білорусі. Тому що це зовсім інша думка, порівняно з тим, що ми можемо отримати на Заході. Це дуже цінно для нас. Я обов'язково передам усе, що ми тут сьогодні обговорювали, у США", — наголосив Коул.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

"У Палаці Незалежності проходять білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко – ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США у Білорусі Джон Коул", — йдеться у повідомленні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Мінську очікується нове визволення групи політичних ув'язнених за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер та колишній політв'язень Сергій Тихановський в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, між США та білоруською владою тривають переговори щодо подальшого звільнення утримуваних.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини