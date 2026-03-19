Мінськ уже готує візит Лукашенка до США: що задумав Трамп

Спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де обговорив можливий візит диктатора Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Belsat".

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб її організувати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шановного світового лідера", — наголосив Коул.

Спецпредставник Трампа додав, що обговорив із білоруським диктатором, що він думає про конфлікт на Близькому Сході і як він може вирішитись.

"Дуже цінно завжди отримувати думку президента Білорусі. Тому що це зовсім інша думка, порівняно з тим, що ми можемо отримати на Заході. Це дуже цінно для нас. Я обов'язково передам усе, що ми тут сьогодні обговорювали, у США", — наголосив Коул.

"У Палаці Незалежності проходять білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко – ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США у Білорусі Джон Коул", — йдеться у повідомленні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Мінську очікується нове визволення групи політичних ув'язнених за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер та колишній політв'язень Сергій Тихановський в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, між США та білоруською владою тривають переговори щодо подальшого звільнення утримуваних.



