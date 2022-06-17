Почему в Киеве заговорили о рисках вторжения с Беларуси – что решил Лукашенко после давления Кремля

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский собирал на этой неделе заседание СНБО, чтобы обсудить возможную угрозу нового вторжения со стороны Беларуси, и поручил провести проверку готовности в четырех приграничных областях. Каковы шансы России втянуть Беларусь или еще кого-то в войну против Украины? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Если у Путина есть поддержка российским обществом и его, и этой войны, то у Лукашенко подобного нет

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий подчеркивает, что об угрозе со стороны Беларуси мы говорили и до 24 февраля, и после, когда на нас с ее территории полетели ракеты и вторглись российские войска.

"Пока Беларусь по указке Кремля выполняет роль сдерживания украинских сил и средств. Мы вынуждены держать их немало на украино-белорусской границе (хоть могли перебросить на Донбасс, на юг и так далее), потому что очевидные риски есть. Если российская армия зашла в феврале оттуда, что мешает зайти белорусской армии? Другое дело – рискнут ли зайти к нам белорусы", – отмечает эксперт.

По его словам, тут вопрос скорее не военный (хоть соответствующие эксперты говорят о слабой подготовке вооруженных сил Беларуси, не имеющих боевого опыта), а политический.

"Это российским режим может себе позволить творить, что пожелает. В том числе – напасть на Украину и, даже получив здесь отлуп, не уйти полностью, а продолжить вторжение, но уже точечно, на ряде направлений. Избирательно занимаясь скрытой мобилизацией. Беларусь на такое пойти не может. Если у Путина есть поддержка российским обществом и его, и этой войны, то у Лукашенко подобного нет. И эту войну белорусы не понимают, и сам Лукашенко там – уже непопулярный диктатор. Вся его власть держится исключительно на штыках спецслужб, армии, а также на экономической помощи со стороны РФ. Думаю, он сам понимает смертельную опасность вторжения в Украину, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Понятно, что, если будет разгром ВСУ, если русские войска будут вновь идти на Киев, если всё для нас будет очень и очень плохо – Лукашенко, как шакал, воспользуется этим моментом, чтобы напасть. Но мы надеемся, что подобного не произойдет, а всё плохо будет именно для агрессора".

Кремль хочет сделать Лукашенко не просто верным политическим партнером, но и военным сообщником

По мнению политолога Андрея Окары, сейчас уровень белорусской угрозы (угроза вторжения в Украину белорусской армии на стороне Кремля) повысился.

"Мы видим действия, которые могут свидетельствовать о прямой подготовке к этому. Создание оперативного командования вооруженных сил Беларуси на Юге. Размещение у границы российских ракет, средств РЭБ, проведение постоянных учений. Беларусь, даже если не брать в расчет ее армию, уже представляет для Украины серьезную угрозу Пребывание ее вооруженных сил в боеготовности на границе с Украиной – отвлекает часть ВСУ. Те вынуждены стоять на данном направлении, а не воевать на Донбассе с агрессором", – поясняет политолог.

Он подчеркивает, что самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко достаточно долго пытался пройти между капельками. Хитрил. Извивался. И достаточно эффективно.

"Заявлял о якобы натовских угрозах со стороны польской границы. Передислоцировал туда войска на срочные учения, – отмечает Андрей Окара. – В Кремле рассматривали это как попытку уйти от необходимости воевать на стороне РФ против Украины. И продолжаю стучат по этому поводу в дверь Лукашенко. И он, это "политическое животное" (политик с невероятно развитой интуицией, выживаемость которого в сложных условиях близка к абсолютной), сейчас он столкнулся с серьезным вызовом со стороны российского режима. Кремль хочет сделать Лукашенко не просто верным политическим партнером, но и военным сообщником в широком смысле слова".

Резоны российского режима понятны, считает политолог. Со стороны Беларуси удобнее поражать пути поставок западных вооружений. Плюс – создавать угрозу повторного штурма Киева. Ну и вообще – открытие второго фронта серьезно осложнит ситуацию для ВСУ.

"Но на данный момент белорусское общество крайне негативно относится к войне в Украине. Аналогичные настроения и в армии, – поясняет Андрей Окара. – И Лукашенко понимает, что втяни он свою страну в войну – рискует сам быть сметен своей же армией, повернувшей штыки. Своим же народом. Он предоставил российской армии белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине. Но от прямой войны против нее пытается отпетлять. Между тем, Кремль нервничает. И в какой-то момент может пойти на устранение Лукашенко. Чтобы взять Беларусь под полный контроль. Впрочем, это непростая задача даже для Кремля. А потому там предпочитают продолжать давить на Лукашенко, чтобы тот исполнял пожелания российского военного командования".

Между тем, многие белорусы уже воюют в Украине, отмечает политолог. В Беларуси согласно разным данным, навербовано через российские ЧВК уже от 1,5 до 2 тысяч человек, воюющих против украинцев. При этом общее количество белорусов, воюющих на стороне Украины – порядка тысячи человек. Это полк (бывший батальон) Кастуся Калиновского, ставший частью ВСУ.

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