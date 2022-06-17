Переговоры Украины и РФ: Лавров заявил, что Москву устраивала переговорная позиция Киева

Спикеры Кремля продолжают гнуть одну линию о том, что переговорный процесс между Россией и Украиной о прекращении военных действий шел на всех парах, но Киев вдруг решил взять паузу и война затянулась. Так теперь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию устраивала изложенная Украиной в конце марта переговорная позиция "в качестве основы для работы". Как передает портал "Комментарии", слова главы МИД России цитирует ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: GETTY IMAGES

Сергей Лавров отметил, что в конце марта Россия получила от Украины на бумаге предложения, которые Кремль был готов обсуждать и использовать в работе.

Далее Лавров обвинил Украину в том, что со средины апреля и до этого времени в переговорном процессе наступила затяжная пауза. По словам российского дипломата, официальные власти Украины не проявляют интерес к возобновлению переговоров и не отвечают на предложения Москвы.

Российский министр отметил, что Россия будет готова подписать с Украиной договорённости только в том случае, если сама Украина "проявит понимание их необходимости".

Также Лавров подчеркнул, несмотря на то, что боевые действия в Украине затянулись, Россия исходит из того, что ядерное оружие не должно быть применено и ядерная война не должна быть развязана. При этом Лавров добавил, что он не знает, какой будет судьба тех украинских территорий, которые сегодня находятся под контролем Украины.

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