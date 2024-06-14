Politico узнало, как Лукашенко подставил союзника по ОДКБ

Беларусь тайно передавала оружие армии Азербайджана в 2018-2022 годах, несмотря на то что страна является партнером Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на утечку документов, с которыми ознакомились в издании.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, что ознакомились с письмами Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к его собственным военно-промышленным фирмам по заказам для Азербайджана.

По данным журналистов, Минск активно помогал Вооруженным силам Азербайджана в течение 2018-2022 годов, предоставляя стране новое вооружение – речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных системах, а также модернизации старого артоборудования.

К Кроме того, в одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомилось издание, говорится, что предприятия Беларуси играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

Ни азербайджанское, ни белорусское правительства не ответили на запросы о комментариях, подчеркнуло "Politico".

Стоит отметить, Беларусь и Армения – члены военно-политического блока ОДКБ, участниками которого являются ряд бывших членов СССР во главе с РФ. Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял о том, что ОДКБ является "мыльным пузырем", члены которого планировали войну против его страны с Азербайджаном.

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